Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,73 EUR Нал. 70,54 69,78 USD Бирж. 56,82 +0,16 EUR Бирж. 70,10 +0,35 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8914,90 -611,10 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,95 -0,82% DJIA 25271,22 -0,25% Nasdaq 7608,77 +0,63% FTSE 7214,76 -0,13%
Госдума лояльнее к жуликам, чем к оппозиционерам
Лента новостей
Могерини призвала «Газпром» выполнить требования Стокгольмского арбитража 22:40, Экономика МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа
Госдума лояльнее к жуликам, чем к оппозиционерам
Политика, 22 мая 2012, 20:24
0
Госдума лояльнее к жуликам, чем к оппозиционерам
Законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), принятый сегодня Госдумой в первом чтении, может сделать административную ответственность за нарушения при проведении митингов более жесткой, чем уголовную ответственность за мошенничество, угон транспорта или, например, невыплату зарплаты. Такой вывод нетрудно сделать, сравнив положения законопроекта с действующими статьями Уголовного кодекса РФ.
Фото: AP

Более жесткое наказание для митингующих предусмотрено даже в том случае, если будет принят наиболее "мягкий" вариант поправок, а именно - штрафы в размере до 300 тыс. руб. Такие весьма распространенные в России преступления, как мошенничество (ч.1 ст.159 УК РФ), угон (ч.1 ст.166 УК РФ) и невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст.145.1 УК РФ) предусматривают более мягкое наказание. За все эти преступления суд может применить санкцию в виде штрафа в размере до 120 тыс. руб.

То есть общественная опасность угонщика дорогих иномарок, мошенника-псевдосоцработника, обирающего пенсионеров, или жадного директора предприятия, по мнению депутатов, гораздо ниже, чем организатора публичной акции, на которую (возможно, против воли этого самого организатора) пришли чуть больше участников. Кстати, формально для наложения штрафа в 300 тыс. руб. будет достаточно превышения численности и на одного человека.

Да что там мошенники! Фактически размер штрафов (в случае прохождения варианта с верхней планкой в 1,5 млн руб.) будет соизмерим с фиксированными санкциями за нарушение российского антимонопольного законодательства, которые начинаются от 2 млн руб. При этом штрафы за нарушения на митингах, естественно, будут налагаться на физических лиц, а за сговор на рынке наказывают лиц юридических, обычно очень небедных, бюджеты которых в миллионы раз превышают совокупные семейные бюджеты большинства оппозиционеров.

Любопытен и еще один нюанс. Для того чтобы найти управу на митингующих или просто "гуляющих" нарушителей, депутаты поправили не только конкретную статью КоАП, а основную часть закона, в которой идет речь о размерах штрафов. В настоящее время такое наказание может применяться лишь в размере до 5 тыс. руб. (для граждан). При полуторамиллионных амбициях парламентариям не оставалось ничего другого, как поменять основу закона для одного конкретного правонарушения. Это напоминает попытки декриминализации отдельных составов преступлений под конкретных преступников, которые предпринимались на Украине и, по слухам, даже в России.

Если раньше одним из следствий разграничения административной и уголовной ответственности были виды и размер наказаний, то в ближайшее время ситуация может поменяться в корне. Действительно, в чем разница между преступлением и правонарушением, если наказания одинаковы? Только формальным описанием одного неправомерного поступка в КоАП, а другого - в УК? Фактически нарушения на митингах стали намного более преступными, чем еще вчера считавшиеся уголовно наказуемыми клевета и оскорбление. Просто депутаты почему-то не захотели перенести статью о нарушениях на митингах из КоАП в УК РФ. Возможно, чтобы избежать обвинений в "закручивании гаек" и "репрессивной направленности".

Возможность несколько отыграть назад у парламентариев еще есть. Значительно изменить принятый сегодня законопроект планируется к рассмотрению во втором чтении. По этому случаю Госдума приняла специальное постановление, в котором прописала планируемые поправки, несколько снижающие верхний размер штрафов. Как отмечают опрошенные РБК депутаты-старожилы, на их памяти только к бюджету принимались подобные "дорожные карты". Так что принятие такого документа можно считать беспрецедентным.

При этом число депутатов, проголосовавших как за законопроект с драконовскими санкциями, так и за постановление по их изменению, существенно не различается: за законопроект подано только 236 голосов, скорее всего, единороссов (фракция состоит из 238 депутатов), а за постановление - 237 голосов. Интереснее ситуация с голосовавшими против: законопроект забраковали 207 депутатов, а постановление - только 60 (153 парламентария вообще не принимали участие в голосовании).

В постановлении очерчены направления по дальнейшей работе над документом: с одной стороны, предполагается уменьшить верхнюю границу штрафов для организаторов митингов с 1,5 млн руб. до 300 тыс. руб., с другой - серьезно ужесточить правила организации и проведения массовых акций.

Как ожидается, "Единая Россия", имеющая большинство в Госдуме, не будет медлить с принятием нового закона и планирует завершить работу над ним до 12 июня 2012г., когда оппозиция намечает провести очередные акции протеста в Москве и других крупных городах. Между тем глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин заверил, что у депутатов будет как минимум неделя, чтобы внести поправки ко второму чтению.

По его словам, при снижении верхней планки штрафов депутаты предполагают повысить их нижнюю планку - с 5 тыс. руб. до 20-30 тыс. руб. Кроме того, ко второму чтению планируется предусмотреть более суровое наказание за акции, которые привели к причинению вреда здоровью или имуществу человека, а также создали сложности на дорогах и вынудили власти привлечь на митинг дополнительные силы, включая полицию.

В Госдуме также предлагают поставить законодательный заслон на пути акций, подобных "народным гуляньям", прошедшим в Москве и других городах. Прежде всего депутаты намерены отдать на откуп местным властям подготовку перечня мест, разрешенных для акций. Само же "массовое одновременное пребывание граждан" в запрещенных для акций местах, похожее на "публичное мероприятие", будет считаться административным правонарушением, если оно повлекло за собой ряд негативных последствий. Среди них - нарушение общественного порядка, санитарных правил, правил поведения в общественных местах, функционирования объектов жизнеобеспечения и связи, причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов или транспорта, доступу граждан к объектам инфраструктуры.

Любопытно, что депутаты не намерены пояснять для правоприменителей, как отличить административно наказуемое массовое пребывание граждан от других ситуаций, когда граждане по каким-либо причинам собрались в одном месте. Как бы не подпасть под действие новых поправок десантникам, массово собирающимся в парке Горького, туристам, массово гуляющим по Красной площади, или просто отдыхающим, которые массово в обеденные часы заполняют столичные парки.

Помимо этого, в Госдуме предлагают установить ко второму чтению ряд ограничений для организаторов массовых акций. В законе появится норма, допускающая возможность признания организаторами акций не тех, кто подавал заявку на их проведение, а кто фактически "руководил действиями участников публичного мероприятия".

При этом депутаты считают необходимым ввести запрет на то, что организаторами массовых акций становились граждане, которые хотя бы дважды привлекались к административной ответственности за нарушение правил организации и проведения таких мероприятий. В случае принятия этой нормы запрет будет действовать в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении наказания.

В правах на организацию и проведение митингов также будут ограничены лица с неснятой или непогашенной судимостью за совершение преступления против общественного порядка или безопасности, говорится в принятом постановлении Госдумы.

Не исключено, что организаторы также будут нести ответственность "за вред, причиненный участниками публичного мероприятия, в случае непринятия ими мер, необходимых для предотвращения причинения вреда".

Денис Ичеткин, РБК

Теги: Госдума , КоАП , УК РФ , митинг , оппозиция
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Законопроект о миллионных штрафах за митинги прошел первое чтение Политика
Думская оппозиция свяжет закон о митингах белыми лентами Политика
КС: Организаторов митингов нельзя штрафовать за превышение численности Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.