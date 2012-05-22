Госдума лояльнее к жуликам, чем к оппозиционерам

Законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), принятый сегодня Госдумой в первом чтении, может сделать административную ответственность за нарушения при проведении митингов более жесткой, чем уголовную ответственность за мошенничество, угон транспорта или, например, невыплату зарплаты. Такой вывод нетрудно сделать, сравнив положения законопроекта с действующими статьями Уголовного кодекса РФ.

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Более жесткое наказание для митингующих предусмотрено даже в том случае, если будет принят наиболее "мягкий" вариант поправок, а именно - штрафы в размере до 300 тыс. руб. Такие весьма распространенные в России преступления, как мошенничество (ч.1 ст.159 УК РФ), угон (ч.1 ст.166 УК РФ) и невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст.145.1 УК РФ) предусматривают более мягкое наказание. За все эти преступления суд может применить санкцию в виде штрафа в размере до 120 тыс. руб.

То есть общественная опасность угонщика дорогих иномарок, мошенника-псевдосоцработника, обирающего пенсионеров, или жадного директора предприятия, по мнению депутатов, гораздо ниже, чем организатора публичной акции, на которую (возможно, против воли этого самого организатора) пришли чуть больше участников. Кстати, формально для наложения штрафа в 300 тыс. руб. будет достаточно превышения численности и на одного человека.

Да что там мошенники! Фактически размер штрафов (в случае прохождения варианта с верхней планкой в 1,5 млн руб.) будет соизмерим с фиксированными санкциями за нарушение российского антимонопольного законодательства, которые начинаются от 2 млн руб. При этом штрафы за нарушения на митингах, естественно, будут налагаться на физических лиц, а за сговор на рынке наказывают лиц юридических, обычно очень небедных, бюджеты которых в миллионы раз превышают совокупные семейные бюджеты большинства оппозиционеров.

Любопытен и еще один нюанс. Для того чтобы найти управу на митингующих или просто "гуляющих" нарушителей, депутаты поправили не только конкретную статью КоАП, а основную часть закона, в которой идет речь о размерах штрафов. В настоящее время такое наказание может применяться лишь в размере до 5 тыс. руб. (для граждан). При полуторамиллионных амбициях парламентариям не оставалось ничего другого, как поменять основу закона для одного конкретного правонарушения. Это напоминает попытки декриминализации отдельных составов преступлений под конкретных преступников, которые предпринимались на Украине и, по слухам, даже в России.

Если раньше одним из следствий разграничения административной и уголовной ответственности были виды и размер наказаний, то в ближайшее время ситуация может поменяться в корне. Действительно, в чем разница между преступлением и правонарушением, если наказания одинаковы? Только формальным описанием одного неправомерного поступка в КоАП, а другого - в УК? Фактически нарушения на митингах стали намного более преступными, чем еще вчера считавшиеся уголовно наказуемыми клевета и оскорбление. Просто депутаты почему-то не захотели перенести статью о нарушениях на митингах из КоАП в УК РФ. Возможно, чтобы избежать обвинений в "закручивании гаек" и "репрессивной направленности".

Возможность несколько отыграть назад у парламентариев еще есть. Значительно изменить принятый сегодня законопроект планируется к рассмотрению во втором чтении. По этому случаю Госдума приняла специальное постановление, в котором прописала планируемые поправки, несколько снижающие верхний размер штрафов. Как отмечают опрошенные РБК депутаты-старожилы, на их памяти только к бюджету принимались подобные "дорожные карты". Так что принятие такого документа можно считать беспрецедентным.

При этом число депутатов, проголосовавших как за законопроект с драконовскими санкциями, так и за постановление по их изменению, существенно не различается: за законопроект подано только 236 голосов, скорее всего, единороссов (фракция состоит из 238 депутатов), а за постановление - 237 голосов. Интереснее ситуация с голосовавшими против: законопроект забраковали 207 депутатов, а постановление - только 60 (153 парламентария вообще не принимали участие в голосовании).

В постановлении очерчены направления по дальнейшей работе над документом: с одной стороны, предполагается уменьшить верхнюю границу штрафов для организаторов митингов с 1,5 млн руб. до 300 тыс. руб., с другой - серьезно ужесточить правила организации и проведения массовых акций.

Как ожидается, "Единая Россия", имеющая большинство в Госдуме, не будет медлить с принятием нового закона и планирует завершить работу над ним до 12 июня 2012г., когда оппозиция намечает провести очередные акции протеста в Москве и других крупных городах. Между тем глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин заверил, что у депутатов будет как минимум неделя, чтобы внести поправки ко второму чтению.

По его словам, при снижении верхней планки штрафов депутаты предполагают повысить их нижнюю планку - с 5 тыс. руб. до 20-30 тыс. руб. Кроме того, ко второму чтению планируется предусмотреть более суровое наказание за акции, которые привели к причинению вреда здоровью или имуществу человека, а также создали сложности на дорогах и вынудили власти привлечь на митинг дополнительные силы, включая полицию.

В Госдуме также предлагают поставить законодательный заслон на пути акций, подобных "народным гуляньям", прошедшим в Москве и других городах. Прежде всего депутаты намерены отдать на откуп местным властям подготовку перечня мест, разрешенных для акций. Само же "массовое одновременное пребывание граждан" в запрещенных для акций местах, похожее на "публичное мероприятие", будет считаться административным правонарушением, если оно повлекло за собой ряд негативных последствий. Среди них - нарушение общественного порядка, санитарных правил, правил поведения в общественных местах, функционирования объектов жизнеобеспечения и связи, причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов или транспорта, доступу граждан к объектам инфраструктуры.

Любопытно, что депутаты не намерены пояснять для правоприменителей, как отличить административно наказуемое массовое пребывание граждан от других ситуаций, когда граждане по каким-либо причинам собрались в одном месте. Как бы не подпасть под действие новых поправок десантникам, массово собирающимся в парке Горького, туристам, массово гуляющим по Красной площади, или просто отдыхающим, которые массово в обеденные часы заполняют столичные парки.

Помимо этого, в Госдуме предлагают установить ко второму чтению ряд ограничений для организаторов массовых акций. В законе появится норма, допускающая возможность признания организаторами акций не тех, кто подавал заявку на их проведение, а кто фактически "руководил действиями участников публичного мероприятия".

При этом депутаты считают необходимым ввести запрет на то, что организаторами массовых акций становились граждане, которые хотя бы дважды привлекались к административной ответственности за нарушение правил организации и проведения таких мероприятий. В случае принятия этой нормы запрет будет действовать в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении наказания.

В правах на организацию и проведение митингов также будут ограничены лица с неснятой или непогашенной судимостью за совершение преступления против общественного порядка или безопасности, говорится в принятом постановлении Госдумы.

Не исключено, что организаторы также будут нести ответственность "за вред, причиненный участниками публичного мероприятия, в случае непринятия ими мер, необходимых для предотвращения причинения вреда".

Денис Ичеткин, РБК