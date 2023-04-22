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Politico узнало об опасениях США из-за риска дефолта

Politico: сотрудники Белого дома опасаются дефолта из-за отсутствия диалога с Маккарти
Белый дом и лидер республиканского большинства в палате представителей обмениваются лишь публичными заявлениями насчет потолка госдолга, а не обсуждают его между собой, что может приблизить наступление дефолта, считают чиновники
Джо Байден и Кевин Маккарти
Джо Байден и Кевин Маккарти (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Высокопоставленные чиновники экономического блока Белого дома выразили большую озабоченность серьезной возможностью дефолта США из-за отсутствия диалога между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти по вопросу о потолке госдолга, пишет Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

Издание пишет, что между демократической администрацией Байдена и лидером республиканского большинства в палате представителей Конгресса США Кевином Маккарти нет контактов и потому дискуссия по вопросу о повышении госдолга сводится к публичным заявлениям сторон.

Потолок государственного долга — это установленный законом предел заимствований правительства США у кредиторов для оплаты своих обязательств, в том числе социальное обеспечение, медицинскую помощь и зарплаты военным.

Белый дом сейчас уверен насчет будущего и считает, что сценария «с концом света», связанного с дефолтом, получится избежать, однако по мере приближающейся опасности его наступления президент может изменить свою политику и скорректировать свой курс, говорится в заметке.

19 апреля Маккарти представил законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на $1,5 трлн. Как отмечал CNBC, план спикера палаты представителей урезает основные направления политики Байдена. Остается неясным, заручился ли Маккарти поддержкой для принятия своего законопроекта, указывают Politico и CNBC.

Маккарти призвал администрацию «сесть, обсудить и решить этот кризис». Он напрямую обвинил Белый дом в отказе вести переговоры. Байденпрежде обвинял республиканцев в лицемерии, отметив, что у них не было проблем с повышением потолка госдолга во время президентства Дональда Трампа. Американский лидер призвал снять с повестки вопрос о дефолте и обсуждать вопросы, как развивать экономику.

В этом году дефицит бюджета составит $1,4 трлн, следовало из февральского прогноза бюджетного управления конгресса. Этот показатель примерно на $400 млрд выше дефицита по состоянию на май 2022-го. Вместе с тем дефицит составит 5,4% от ВВП, а к 2033 году поднимется до 6,9%, что значительно выше 3,6% ВВП — среднего показателя за последние 50 лет. По оценкам ведомства, в 2033 году дефицит будет на уровне $2,7 трлн.
 

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдолг США дефолт Джо Байден США
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