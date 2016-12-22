Кому и чем грозит иск Демпартии по делу о сговоре на выборах в США

Демпартия США подала иск к России и предвыборному штабу Дональда Трампа в связи с якобы имевшими место сговором и вмешательством в выборы и понесенными ею потерями. Он может быть принят судом, но разбирательство будет долгим

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Jorge Silva / Reuters)

Суть претензий

Национальный комитет Демократической партии подал в пятницу, 20 апреля, иск в Федеральный суд Манхэттена. В нем истец утверждает, что высокопоставленные представители избирательного штаба будущего 45-го президента США вступили в сговор с российским правительством с целью нанести урон кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон​ и помочь Дональду Трампу победить на выборах, взломав компьютеры Демократической партии и распространив найденные в них документы.

«В ходе президентской кампании в 2016 году Россия начала тотальное наступление на нашу демократию, и она нашла добровольного и активного партнера в этом в лице команды по организации кампании Дональда Трампа», — говорится в заявлении председателя Национального комитета Демократической партии Тома Переса. Предполагаемое сотрудничество команды Дональда Трампа с российскими государственными органами Перес называет «беспрецедентным предательством».

Истцы «требуют компенсации ущерба»; «сумму еще предстоит определить» (цитаты по «Интерфаксу»). Взысканные средства пойдут на оплату ремонта оборудования, подвергшегося хакерской атаке, услуг специалистов по кибербезопасности, а также возмещение морального ущерба, понесенного сотрудниками Национального комитета Демократической партии (некоторые из них, говорится в иске, после появления взломанной переписки в открытых источниках подверглись преследованиям, некоторым угрожали убийством).

Одновременно демократы требуют признать сам факт сговора.

Все указанные в иске факты, давшие для него основания, известны из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о возможном сговоре между Россией и Трампом, отмечает The New York Times.

О взломе компьютеров Демократической партии стало известно в июне 2016 года, президентские выборы состоялись в ноябре 2016 года, Дональд Трамп на них победил, получив в коллегии выборщиков 304 голоса из 538.

Президент России Владимир Путин неоднократно отрицал обвинения во вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Президент Трамп также настаивает на том, что сговора между ним и представителями России никогда не было.

Список ответчиков по иску Демпартии США Российская Федерация, Главное управление Генерального штаба (в иске фигурирует как ГРУ — Главное разведывательное управление, было переименовано в 2010 году), оперативник ГРУ под псевдонимом Guccifer 2.0, Араз и Эмин Агаларовы (проводили конкурс «Мисс Вселенная» в Москве в 2013 году, на который приезжал Трамп), профессор Джозеф Мифсуд и Джордж Попадопулос (последний пытался организовать встречу с Владимиром Путиным через профессора Мифсуда), Wikileaks и его основатель Джулиан Ассанж (опубликовали внутреннюю переписку штаба Клинтон), предвыборный штаб Дональда Трампа, зять избранного президента Джаред Кушнер, сын президента Дональд Трамп-младший, глава предвыборного штаба Пол Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс, доверенное лицо президента Роджер Стоун.

Политические игры

Подача иска стала инициативой Национального комитета Демпартии, пишет The New York Times. Лидеры партии в конгрессе узнали о нем за несколько минут до подачи.

Предвыборный штаб Трампа заявил, что иск является «необоснованным и будет своевременно отклонен». «Иск является последней попыткой обосновать беспочвенные обвинения в сговоре с Россией для почти обанкротившейся Демократической партии, которая все еще пытается противостоять воле народа, высказанной на президентских выборах 2016 года», — говорится в заявлении штаба (цитата по Reuters).

Трамп в своем Twitter назвал демократов «обструкционистами». По его мнению, подача иска может быть даже выгодна республиканцам и его сторонникам, так как в ходе расследования будут прояснены некоторые действия Демпартии во время взлома серверов, в частности вопрос, почему представители партии отказались передать серверы ФБР для расследования кибератаки.

Действия демократов, как пишет The Washington Post, называющая нынешний иск многомиллионным, весьма напоминают начало Уотергейтского скандала 1972 года, который до настоящего времени был самым громким случаем вмешательства в ход выборов. Тогда в здание вашингтонского офисного комплекса «Уотергейт», где располагался избирательный штаб демократов, проникли несколько человек, установившие подслушивающую аппаратуру. Скандал с их задержанием через два года привел к досрочной отставке республиканского президента Ричарда Никсона. Поданный в 1972 году иск Национального комитета Демократической партии на сумму $1 млн также был обращен против главы государства и его предвыборного штаба. Он был отклонен, однако в итоге в результате общественной кампании в день отставки Никсона демократы получили в рамках внесудебного соглашения $750 тыс.

Однако импичмент на основании гражданского иска Трампу не грозит, потому что процедура лишения президента полномочий запускается в совершенно другом порядке, сказал РБК профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин. «Инициативу импичмента предлагает юридический комитет палаты представителей», — говорит он.

Вопросы иммунитета

Иск имеет судебную перспективу, считает Ник Акерман, юрист, представлявший истца в уотергейтском деле 1972 года (его слова приводит Washington Post). Если он будет принят судом, демократы получат возможность запрашивать документы кампании Трампа, вызывать свидетелей. ​

Привлечение России к ответственности по этому иску может стать проблемой для демократов, поскольку она как иностранная держава обладает иммунитетом к решениям судебного органа в США, отмечает The Washington Post. Однако в Демпартии утверждают, что в данном случае Россия не может быть защищена иммунитетом, поскольку совершила преступление против частной собственности Демократической партии, а именно ее серверов.

Иск к России и ее государственным учреждениям противоречит доктрине государственного юрисдикционного иммунитета, который действует при рассмотрении дел в судах США и в рамках исполнительного производства, если такие иски не связаны с коммерческой деятельностью иностранного государства в США или если Россия сама не отказалась от такого иммунитета, пояснил РБК Александр Пахомов, управляющий партнер «УК Право и Бизнес». Однако разбирательство по существу в отношении иных лиц, в том числе Агаларовых, не обладающих таким иммунитетом, возможно, уточняет эксперт.

Адвокат владельца группы компаний Crocus Group​ Араза Агаларова и его сына Эмина Скотт Балбер заявил РБК, что считает иск Демпартии к своим клиентам безосновательным.

Пахомов обращает внимание на то, что в иске Демпартия не указывает размер нанесенного ей ущерба. Это не противоречит процессуальному закону США, однако свидетельствует о намеренном создании условий для длительного судебного разбирательства, говорит эксперт. ​

Судебное делопроизводство в США длительное и подобный иск не будет исключением, предупреждает Дмитрий Горбунов, партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры»​. В случае положительного для Демпартии исхода ответчиков ждут прежде всег​о имущественные взыскания, говорит Горбунов.