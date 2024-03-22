Берлин назвал нападение на «Крокус Сити Холл» ужасающим
МИД Германии назвал ужасным нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
«Кадры нападения на невинных людей в «Крокус Сити Холле» под Москвой ужасающие. Причины необходимо быстро выяснить. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Вооруженные люди напали на «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». ФСБ сообщила о 40 погибших и более чем 100 раненых. В самом здании начался пожар, там начала рушиться кровля. Следственный комитет назвал произошедшее терактом.
По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в выходные все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Об аналогичных мерах объявили власти Подмосковья и ряда других областей.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал организаторам нападения «ответный террор».
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться