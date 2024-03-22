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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Берлин назвал нападение на «Крокус Сити Холл» ужасающим

МИД Германии назвал нападение на «Крокус Сити Холл» ужасающим
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
МИД Германии выразил соболезнования семьям погибших. ФСБ сообщила о 40 жертвах нападения на концертный зал и более чем сотне раненых

Берлин назвал нападение на «Крокус Сити Холл» ужасающим
Video

МИД Германии назвал ужасным нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

«Кадры нападения на невинных людей в «Крокус Сити Холле» под Москвой ужасающие. Причины необходимо быстро выяснить. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вооруженные люди напали на «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». ФСБ сообщила о 40 погибших и более чем 100 раненых. В самом здании начался пожар, там начала рушиться кровля. Следственный комитет назвал произошедшее терактом.

По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл». Фото с места событий
Фотогалерея 

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в выходные все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Об аналогичных мерах объявили власти Подмосковья и ряда других областей.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал организаторам нападения «ответный террор».

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Елена Чернышова
«Крокус Сити Холл» теракт Германия
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