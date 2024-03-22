Берлин назвал нападение на «Крокус Сити Холл» ужасающим

МИД Германии выразил соболезнования семьям погибших. ФСБ сообщила о 40 жертвах нападения на концертный зал и более чем сотне раненых

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МИД Германии назвал ужасным нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

«Кадры нападения на невинных людей в «Крокус Сити Холле» под Москвой ужасающие. Причины необходимо быстро выяснить. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Вооруженные люди напали на «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». ФСБ сообщила о 40 погибших и более чем 100 раненых. В самом здании начался пожар, там начала рушиться кровля. Следственный комитет назвал произошедшее терактом.

По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в выходные все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Об аналогичных мерах объявили власти Подмосковья и ряда других областей.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал организаторам нападения «ответный террор».