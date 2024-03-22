В горящем после теракта «Крокус Сити Холле» начала рушиться кровля

В горящем после теракта «Крокус-Сити» началось обрушение кровли

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В подмосковном «Крокус Сити Холле», который горит после нападения со стрельбой, начала рушиться кровля, сообщает корреспондент РБК.

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Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли стрельбу. Источники РБК говорил, что в здание ворвались пять мужчин в камуфляже.

Как сообщили в ФСБ, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали.

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