В горящем после теракта «Крокус-Сити» началось обрушение кровли
В подмосковном «Крокус Сити Холле», который горит после нападения со стрельбой, начала рушиться кровля, сообщает корреспондент РБК.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли стрельбу. Источники РБК говорил, что в здание ворвались пять мужчин в камуфляже.
Как сообщили в ФСБ, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали.
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