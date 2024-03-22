Момент удара по Днепровской ГЭС. Видео

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В Сети появилось видео удара по ДнепроГЭС, он попал на камеры видеонаблюдения. Оператор станции, компания «Укргидроэнерго» ранее сообщила, что станция попала под удар, на станции начался пожар. Вторая гидроэлектростанция на ДнепроГЭС серьезно повреждена, есть риск угрозы потери станции, сообщил оператор.

Минобороны России сообщило, что российские силы нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, в результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.