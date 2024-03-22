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Военная операция на Украине ,  
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Момент удара по Днепровской ГЭС. Видео

Момент удара по Днепровской ГЭС попал на камеры видеонаблюдения
Сюжет
Военная операция на Украине

Момент удара по Днепровской ГЭС. Видео
Video

В Сети появилось видео удара по ДнепроГЭС, он попал на камеры видеонаблюдения. Оператор станции, компания «Укргидроэнерго» ранее сообщила, что станция попала под удар, на станции начался пожар. Вторая гидроэлектростанция на ДнепроГЭС серьезно повреждена, есть риск угрозы потери станции, сообщил оператор.

Минобороны России сообщило, что российские силы нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, в результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

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Теги
ДнепроГЭС Украина Днепропетровская область Военная операция на Украине видео
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