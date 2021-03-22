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Политика ,  
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Bank of America предсказал экономике Индии третье место через десять лет

Эксперты подсчитали, что Индия станет третьей экономикой мира к 2031 году — на три года позже, чем ранее считали в банке. Замедление роста там объяснили последствиями пандемии коронавируса
Фото: Prashanth Vishwanthan / Bloomberg
Фото: Prashanth Vishwanthan / Bloomberg

Через десять лет Индия станет третьей крупнейшей экономикой в мире и обойдет Японию по номинальному ВВП. Такие прогнозы приведены в докладе Bank of America (есть в распоряжении РБК). Из-за пандемии коронавируса Индия может получить этот статус на три года позже, чем предполагали эксперты банка в своем анализе в 2017 году. Чтобы обогнать Японию и закрепиться в тройке крупнейших экономик в течение следующих десяти лет, Индии нужно будет демонстрировать экономический рост на 9% ВВП в год, указывают аналитики банка.

Войти в тройку (после США и Китая) Индия сможет за счет трех факторов, считают авторы доклада. Во-первых, аналитики Bank of America (BofA) отмечают, что страна начала получать так называемый демографический дивиденд. Число иждивенцев в стране сокращается, что может обеспечить рост реального ВВП на 6–7% и поддержать норму накопления на уровне не менее чем 30% валового внутреннего продукта. Количество рабочих мест растет за счет развития сферы услуг. Как считают эксперты Bank of America, Нью-Дели создает «новую парадигму роста с опорой на обеспечение занятости». Этому способствует программа «Атманирбхар Бхарат» (или «Самодостаточная Индия»), которую представил в 2020 году премьер-министр Нарендра Моди.

Во-вторых, способствовать экономическому росту будет увеличение уровня финансовой зрелости. Но для этого необходимо выполнение трех условий: расширение доступа к финансовым услугам, появление новых финансовых продуктов и развитие финансового рынка. Такие меры впоследствии обеспечат более эффективное использование производственных инвестиций.

В-третьих, в Индии появляются так называемые массовые рынки. В них реализуется закон спроса и предложения, согласно которому увеличение дохода потребителей ведет к снижению цены и количества предложений. Другими словами, поскольку доходы граждан растут, то повысится спрос, и производителям станет легче сбывать товары и услуги.

По данным на 2019 год, на которые опираются авторы доклада, Индия занимала пятое место из стран по вкладу в мировой ВВП (подсчеты приведены в номинальном долларовом выражении, то есть без учета инфляции). По данным Всемирного банка, в 2019 году ВВП Индии составлял 3,27% от мирового ВВП. На первом месте — США (24,41%), на втором — Китай (16,34%), на третьем — Япония (5,79%), на четвертом — ФРГ (4,4%). На шестой строчке, за Индией, находится Соединенное Королевство (3,22%).

В конце 2020 года Лондонский Center for Economic and Businees Research (CEBR) прогнозировал, что на третью позицию в мире Индия выйдет в 2030 году, обойдя Германию. После этого рост ВВП Индии замедлится по мере обретения ею статуса экономики с высокими доходами. Как прогнозировали в CEBR, Германию Индия обойдет в 2027 году.

В 2019 году рост ВВП Индии составил 4,6%, а в 2020 году снизился на 6,2% следует из данных BofA. В 2021 году экономика Индии должна вырасти на 8,6%, в 2022-м — на 5,5%, прогнозируют в банке.

Авторы
Полина Химшиашвили
Индия экономика
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