Bank of America предсказал экономике Индии третье место через десять лет

Эксперты подсчитали, что Индия станет третьей экономикой мира к 2031 году — на три года позже, чем ранее считали в банке. Замедление роста там объяснили последствиями пандемии коронавируса

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Через десять лет Индия станет третьей крупнейшей экономикой в мире и обойдет Японию по номинальному ВВП. Такие прогнозы приведены в докладе Bank of America (есть в распоряжении РБК). Из-за пандемии коронавируса Индия может получить этот статус на три года позже, чем предполагали эксперты банка в своем анализе в 2017 году. Чтобы обогнать Японию и закрепиться в тройке крупнейших экономик в течение следующих десяти лет, Индии нужно будет демонстрировать экономический рост на 9% ВВП в год, указывают аналитики банка.

Войти в тройку (после США и Китая) Индия сможет за счет трех факторов, считают авторы доклада. Во-первых, аналитики Bank of America (BofA) отмечают, что страна начала получать так называемый демографический дивиденд. Число иждивенцев в стране сокращается, что может обеспечить рост реального ВВП на 6–7% и поддержать норму накопления на уровне не менее чем 30% валового внутреннего продукта. Количество рабочих мест растет за счет развития сферы услуг. Как считают эксперты Bank of America, Нью-Дели создает «новую парадигму роста с опорой на обеспечение занятости». Этому способствует программа «Атманирбхар Бхарат» (или «Самодостаточная Индия»), которую представил в 2020 году премьер-министр Нарендра Моди.

Во-вторых, способствовать экономическому росту будет увеличение уровня финансовой зрелости. Но для этого необходимо выполнение трех условий: расширение доступа к финансовым услугам, появление новых финансовых продуктов и развитие финансового рынка. Такие меры впоследствии обеспечат более эффективное использование производственных инвестиций.

В-третьих, в Индии появляются так называемые массовые рынки. В них реализуется закон спроса и предложения, согласно которому увеличение дохода потребителей ведет к снижению цены и количества предложений. Другими словами, поскольку доходы граждан растут, то повысится спрос, и производителям станет легче сбывать товары и услуги.

По данным на 2019 год, на которые опираются авторы доклада, Индия занимала пятое место из стран по вкладу в мировой ВВП (подсчеты приведены в номинальном долларовом выражении, то есть без учета инфляции). По данным Всемирного банка, в 2019 году ВВП Индии составлял 3,27% от мирового ВВП. На первом месте — США (24,41%), на втором — Китай (16,34%), на третьем — Япония (5,79%), на четвертом — ФРГ (4,4%). На шестой строчке, за Индией, находится Соединенное Королевство (3,22%).