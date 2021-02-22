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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван допустил перенос подразделений с российской базы на восток страны

Армения заинтересована в переброске российских подразделений ближе к Нагорному Карабаху. В Гюмри служат около 4 тыс. российских военных, с ноября они прикрывают работу миротворцев в Карабахе
Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри
Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Армения и Россия прорабатывают вопрос частичной передислокации 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмри, на восток страны. Об этом заявил глава армянского Минобороны Вагаршак Арутюнян, передает «РИА Новости».

«Правильнее, наверное, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы (с учетом ее расширения) на восточное направление Армении», — сообщил министр.

Арутюнян отметил, что Ереван заинтересован в расширении российской базы, поскольку это автоматически повлечет наращивание военного потенциала совместной группировки войск обеих стран.

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При этом глава Минобороны подчеркнул, что необходимости размещать вторую военную базу России в Армении нет. «Думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы», — сказал Арутюнян.

102-я военная база в Гюмри была создана в 1992 году на базе договора о правовом статусе Вооруженных сил России, находящихся на территории Армении. Ее основой стала 127-я мотострелковая дивизия Закавказского военного округа.

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База имеет гарнизон как в самом Гюмри, расположенном в 126 км к северу от Еревана, так и в столице республики. Численность личного состава — около 4 тыс. человек. Она оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24П и Ми-8МТ.

Вооруженные столкновения в НКР между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября и продлились до 9 ноября. Стороны применяли тяжелое вооружение, авиацию. Обе стороны сообщали о нескольких тысячах погибших среди военных и мирного населения.

После подписания в ноябре 2020 года трехстороннего мирного соглашения между Ереваном, Баку и Москвой, часть территорий Карабаха отошла под контроль Азербайджана, а база в Гюмри стала логистическим центром для российской миротворческой миссии в регионе.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Михаил Котляр
Армения Россия военная база
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