Ереван допустил перенос подразделений с российской базы на восток страны

Армения заинтересована в переброске российских подразделений ближе к Нагорному Карабаху. В Гюмри служат около 4 тыс. российских военных, с ноября они прикрывают работу миротворцев в Карабахе

Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Армения и Россия прорабатывают вопрос частичной передислокации 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмри, на восток страны. Об этом заявил глава армянского Минобороны Вагаршак Арутюнян, передает «РИА Новости».

«Правильнее, наверное, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы (с учетом ее расширения) на восточное направление Армении», — сообщил министр.

Арутюнян отметил, что Ереван заинтересован в расширении российской базы, поскольку это автоматически повлечет наращивание военного потенциала совместной группировки войск обеих стран.

При этом глава Минобороны подчеркнул, что необходимости размещать вторую военную базу России в Армении нет. «Думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы», — сказал Арутюнян.