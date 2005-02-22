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В.Путин: Такие ядерные вооружения как у нас, есть только в США
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В.Путин: Такие ядерные вооружения как у нас, есть только в США
Политика, 22 фев 2005, 21:21
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В.Путин: Такие ядерные вооружения как у нас, есть только в США
Россия остается одной из крупнейших наравне с Соединенными Штатами ядерных держав мира, считает президент РФ Владимир Путин. Он высказался по этому вопросу в интервью словацким СМИ - радио "Словенско" и телекомпании "СТВ" – в преддверии саммита между российским президентом и президентом США, который состоится 24 февраля в Братиславе. Текст интервью размещен на официальном сайте президента РФ.

"У нас такие ядерные вооружения, которые, кроме Соединенных Штатов, никто и в мире не имеет: у нас триада - в воздухе, на земле, и на море. Причем мы развиваем ядерные технологии, развиваем свои вооружения в этой сфере с целью обеспечения своей безопасности", - сказал глава российского государства.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию в ряде государств "ближнего зарубежья", В.Путин отметил: "Вопрос в том, чтобы внедрять на постсоветском пространстве законность и институты демократии - не уличной, что тоже возможно, но в рамках действующего закона, - а решать, повторяю, проблемы в рамках конституции и стабильности, что очень важно для всего постсоветского пространства". "Вот пример с Грузией, по-моему, самый хороший и яркий, - добавил В.Путин. - Ничего для нас не изменилось, но отношение мы к этому свое высказали. Вместе с тем я надеюсь на то, что каждый народ и каждая страна в постсоветском пространстве будет руководствоваться, прежде всего, своими собственными национальными интересами, и обязательно эти инструменты - институты демократии, принципы демократии - они в конечном счете победят в каждой из этих стран".

"Братиславский саммит - важное событие, поскольку у РФ с Соединенными Штатами большой объем совместной работы и в сфере экономики, и в области международной безопасности, борьбы с терроризмом", - заявил российский президент. "Есть много сфер взаимных интересов. Встречи подобного рода всегда важны, потому что не только дают возможность подвести итог совместной работы за предыдущее время, но и наметить шаги на ближайшее будущее", - добавил В.Путин. "Что касается фундаментальных отношений между Россией и Соединенными Штатами, то они никогда, наверное, не находились на таком высоком уровне, как сейчас", - отметил глава Российского государства.

Как полагает президент РФ, в ходе саммита в Братиславе стороны обсудят проблемы Ирака, проблемы Ближнего Востока. "Не обойдем вниманием и вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, поговорим о Дальнем Востоке, имея в виду проблему Северной Кореи и последнее заявление северокорейского руководства по поводу наличия у них ядерного оружия. Все это - важнейшие вопросы международной повестки дня". "Давайте вспомним о контроле над ядерным оружием, о проблемах нераспространения, о борьбе с терроризмом, о борьбе с бедностью и болезнями во всем мире. Ведь без конструктивного диалога между Соединенными Штатами и другими странами мира, включая Россию, эффективно эти вопросы решаемы быть не могут, - сказал В.Путин. - Поэтому все это составляет основу нашего взаимодействия, в том числе, как я уже говорил, это и экономическая проблематика. И вот на этой основе мы и будем строить здание российско-американских отношений".

Также, по словам президента РФ, Россия собирается развивать отношения со своими партнерами, в том числе с НАТО. "Я уверен, что если мы и дальше будем работать в таком же ключе, это будет серьезным фактором обеспечения международной стабильности и безопасности", - сказал он.

"Вступление России в такую организацию, как НАТО, на сегодняшний день в повестке дня не стоит, потому что вступление в договор подобного рода, - в военно-политический договор - означает отказ от части суверенитета и, безусловно, означает ограничения в принятии политических решений, сказал глава российского государства. В связи с образованием новой России мы никогда не рассматривали НАТО как враждебную организацию. Другое дело, что мы считали раньше, и сейчас придерживаемся той же точки зрения, - что просто расширение НАТО не отвечает на вызовы сегодняшнего дня", - добавил В.Путин. "Мы вместе разработали план - беспрецедентный план борьбы с терроризмом. Высоко оцениваем этот документ и рассчитываем, что он будет эффективно работать. Мы вместе договорились сотрудничать в таких областях, как обеспечение безопасности на море, вместе же решаем другие проблемы, над которыми договорились работать совместно", - отметил В.Путин.

Говоря о ситуации в Чечне, глава российского государства отметил, что для продолжения процесса урегулирования в Чечне на сегодняшний день есть два основных направления: "это политический диалог и привлечение к нему все большего и большего количества самых различных людей с самыми различными взглядами на развитие Чечни как субъекта Российской Федерации, первое. И второе - развитие экономики, возрождение социальной сферы. В этой связи, конечно, мы (как и раньше, а сегодня тем более) будем благодарны всем нашим коллегам в Европе, вообще в мире, тем, кто хочет способствовать этим двум составляющим урегулирования в Чечне".

Отвечая на вопрос о том, почему местом встречи выбрана именно Братислава, глава российского государства ответил: "Город хороший!"

Теги: Братислава , Путин Владимир Владимирович , СТВ , российское государство , ядерное вооружение ...
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