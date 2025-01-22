Жители Нарвы в Эстонии решили протестовать из-за цен на отопление

Виды Нарвы (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Жители города Нарва собираются выйти на акцию протеста из-за роста цен на отопление. По их словам, счет за отопление вырос примерно на €100 с прошлого года, пишет ERR.

Они уже собирают подписи под обращением в правительство — на данный момент его подписали 3,5 тыс. человек. Жители города требуют снизить цены на услуги по ЖКХ. Демонстрацию они запланировали провести 1 февраля на площади Стокгольма.

Сбором подписей занимается местная жительница Татьяна Алексеева. По ее словам, ей предстоит заплатить по счету за квартиру порядка €300, и «такого большого счета у нее еще никогда не было».

В разговоре с изданием мэр Нарвы Катри Райк назвал требования снизить цену на отопления популизмом. Но он подчеркнул, что ситуацию игнорировать нельзя. Мэр добавил, что среди способов решения проблемы — обращение в правительство страны и запрос поддержки для введения субсидии, чтобы цены на отопление остались на прошлогоднем уровне.