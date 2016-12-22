Путин разрешил солдатам не отвечать словами «Служу Российской Федерации»

С 2007 года военнослужащие отвечали на поздравления или благодарности командира фразой «Служу Российской Федерации», теперь фраза стала короче

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На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента о внесении изменений в уставы Вооруженных сил. В частности, меняется форма обращения к командиру. Военнослужащие должны отвечать в порядке службы на поздравления и благодарности начальства фразой: «Служу России».

«Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «Ура», а если командир (начальник) благодарит их, военнослужащие отвечают: «Служим России», — также говорится в тексте президентского указа.

Согласно действовавшему до сих пор тексту Устава внутренней службы Вооруженных сил, военнослужащие должны были произносить: «Служу / Служим Российской Федерации». Эта редакция устава действовала с ноября 2007 года. До этого, с 1993 года, говорили: «Служу Отечеству».

Такие изменения вносятся в Устав внутренней службы Вооруженных сил (ВС). Другие изменения касаются Дисциплинарного устава и Устава гарнизонной и караульной служб ВС.

Положения Дисциплинарного устава о дисциплинарном взыскании также дополняются, появилась ст. 81.1, регламентирующая срок разбирательства из-за дисциплинарного проступка военнослужащего. Он не может превышать 30 суток с момента, когда командиру стало известно о совершении проступка (не считая периода отсутствия военнослужащего на службе по уважительным причинам).

Вносятся изменения и в Устав военной полиции.