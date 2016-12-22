Путин разрешил солдатам не отвечать словами «Служу Российской Федерации»

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента о внесении изменений в уставы Вооруженных сил. В частности, меняется форма обращения к командиру. Военнослужащие должны отвечать в порядке службы на поздравления и благодарности начальства фразой: «Служу России».
«Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «Ура», а если командир (начальник) благодарит их, военнослужащие отвечают: «Служим России», — также говорится в тексте президентского указа.
Согласно действовавшему до сих пор тексту Устава внутренней службы Вооруженных сил, военнослужащие должны были произносить: «Служу / Служим Российской Федерации». Эта редакция устава действовала с ноября 2007 года. До этого, с 1993 года, говорили: «Служу Отечеству».
Такие изменения вносятся в Устав внутренней службы Вооруженных сил (ВС). Другие изменения касаются Дисциплинарного устава и Устава гарнизонной и караульной служб ВС.
Положения Дисциплинарного устава о дисциплинарном взыскании также дополняются, появилась ст. 81.1, регламентирующая срок разбирательства из-за дисциплинарного проступка военнослужащего. Он не может превышать 30 суток с момента, когда командиру стало известно о совершении проступка (не считая периода отсутствия военнослужащего на службе по уважительным причинам).
Вносятся изменения и в Устав военной полиции.С 1 января вступил в силу другой президентский указ, уменьшивший штатную численность Вооруженных сил на 293 человека, сокращения коснулись гражданского персонала.