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Политика ,  
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Президент Абхазии попросил у России гуманитарные поставки электроэнергии

И.о. президента Абхазии попросил у России гуманитарные поставки электроэнергии
В Абхазии с ноября по апрель почти ежегодно наблюдается дефицит электроэнергии, однако сейчас проблему обостряет рост нерегулируемого майнинга и критический уровень воды в Ингурской ГЭС. И.о. президента запросил помощь у Москвы
Сухум, Абхазия
Сухум, Абхазия (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

И.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к властям России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии, передает «Апсныпресс».

«Отключение света по 9–11 часов в сутки — приговор системе здравоохранения и образования. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой», — сказал он.

По мнению и.о. президента, политическим силам в республике необходимо преодолеть разобщенность. «И, что принципиально важно, не наносить вреда отношениям с союзниками Абхазии. Их у нас немного. А главный — Российская Федерация», — сказал Гунба.

Россия не ответила на заявку Абхазии о бесплатных поставках электричества
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Фото:Марина Круглякова / ТАСС

В Абхазии остро стоит проблема энергодефицита, который обостряется в осенне-зимний период. Один из ключевых источников электроэнергии в республике — Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС), которая находится на границе Абхазии и Грузии (гидроагрегаты — на абхазской стороне, плотина — на грузинской); это единственный объект, который стороны эксплуатируют совместно после войны 1992–1993 годов. При этом 60% вырабатываемой энергии потребляет Грузия, 40% — Абхазия.

11 декабря национальная компания «Черноморэнерго» сообщила, что из-за критического уровня воды и недостаточного ее притока Ингурская ГЭС сократила дневное время подачи электричества до 2 часов 48 минут. Тогда же в стране начались масштабные перебои с электричеством, а власти решили с 10 декабря отключить доступ к интернету с 0:00 до 7:00 для ограничения майнинга. По словам гендиректора «Черноморэнерго» Тимура Джинджолии, майнинг-фермы потребляют 40–45 мегаватт от общей энергосистемы.

На фоне энергокризиса власти Абхазии также запрашивали Россию о бесплатных поставках электроэнергии на 2025 год в размере 327 млн кВт·ч, но, как сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, подтверждения они пока не получили.

19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку на фоне массовых протестов. Они начались из-за недовольства оппозиции готовящимся к ратификации соглашением об инвестиционных проектах российских компаний в республике.

Договор предполагал значительные преференции для российских бизнесменов, в частности освобождал их на восемь лет от уплаты налогов и таможенных пошлин. Критики соглашения настаивали, что оно подрывает экономический суверенитет Абхазии, а местный бизнес не выдержит конкуренции с российским.

В итоге абхазские власти сняли вопрос о ратификации соглашения с обсуждения в парламенте, а Бжания ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности главы государства был назначен Бадра Гунба. На 15 февраля 2025 года назначены досрочные выборы президента республики.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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