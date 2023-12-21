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Экс-главе ЦБ Латвии дали шесть лет за взятки и рыбалку в России

Экс-главе ЦБ Латвии Римшевичу дали шесть лет за взятки и рыбалку в России
Суд признал бывшего главу латышского Центробанка виновным в получении взятки. Скандал разгорелся после публикации снимков, на которых он посещает Камчатку в компании главы подсанкционного российского НИИ

Бывший управляющий центральным банком Латвии Илмарс Римшевич (2001-2019 годы) приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию, пишет Financial Times. Издание отмечает, что это один из самых громких финансовых скандалов в стране за последнее время.

Римшевич называет себя невиновным и планирует подать апелляцию.

Дело завели в 2018 году, экс-главу ЦБ обвиняли в получении взяток от руководства ныне закрытого латвийского банка Trasta komercbanka. Как утверждало следствие, крупнейший акционер банка Игорь Буймистер оплатил Римшевичу поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью €7,5 тыс., а тот взамен давал советы правлению банка на фоне различных требований со стороны регулятора — Комиссии рынка финансов и капитала. Буймистер дал показания против Римшевича и был освобожден от уголовной ответственности, пишет LSM.

Главу ЦБ Латвии отстранили после обвинений в вымогательстве взятки
Политика
Илмар Римшевич

В 2018-м появилась фотография, сделанная в 2010 году, на которой Римшевич запечетлен отдыхающим с тогдашним главой российского «Научно-исследовательского института информационных технологий» (НИИИТ) Дмитрием Пильщиковым. Эта организация находится под санкциями США. Экс-глава ЦБ признался, что дважды бывал на Камчатке, но с Пильщиковым не знаком.

Как отмечало Associated Press, фотография стала резонансной, поскольку Римшевич имеет доступ к конфиденциальной информации НАТО и ЕС, такой как военные планы, отчеты секретных служб и состояние критически важной инфраструктуры. Спецслужбы Латвии считают, что российские спецслужбы «будет уделять повышенное внимание жителям Латвии, совершающим частные или официальные визиты в Россию или имеющим контакты с российскими гражданами».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Латвия коррупция
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