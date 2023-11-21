Явлинский рассказал о серьезном разговоре с Путиным

В конце октября Явлинский встретился с Путиным в Кремле. Он рассказал, что говорил с президентом о прекращении огня на Украине, Путин его «внимательно выслушал»

Григорий Явлинский (Фото: kremlin.ru)

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал, что в конце октября у него состоялся серьезный разговор с президентом Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Об этом политик заявил в интервью RTVI.

«Смысл этой встречи был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать. Поэтому разговаривать надо с тем, кто принимает решения. Вот для этого и была встреча», — сказал Явлинский.

По его словам, Путин «все внимательно выслушал». Что-либо еще о реакции главы государства Явлинский не сказал.

Политик отметил, что пока «нет никакого мирного плана», сначала должно быть прекращение огня, а потом уже — переговоры, которые могут идти «сколько угодно».

Встреча, как сообщали в «Яблоке», прошла 26 октября. В партии назвали позицию Явлинского о необходимости прекращения огня «принципиальной» и отметили, что политик готов лично участвовать в переговорах по данному вопросу. Также он говорил с Путиным о проблемах российской экономики «в условиях фрагментации мировой экономической системы».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о встрече Путина и Явлинского.