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Выборы президента России ,  
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Явлинский рассказал о серьезном разговоре с Путиным

Григорий Явлинский назвал серьезным свой разговор с Путиным о прекращении огня
Сюжет
Выборы президента России
В конце октября Явлинский встретился с Путиным в Кремле. Он рассказал, что говорил с президентом о прекращении огня на Украине, Путин его «внимательно выслушал»
Григорий Явлинский
Григорий Явлинский (Фото: kremlin.ru)

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал, что в конце октября у него состоялся серьезный разговор с президентом Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Об этом политик заявил в интервью RTVI.

«Смысл этой встречи был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать. Поэтому разговаривать надо с тем, кто принимает решения. Вот для этого и была встреча», — сказал Явлинский.

По его словам, Путин «все внимательно выслушал». Что-либо еще о реакции главы государства Явлинский не сказал.

Политик отметил, что пока «нет никакого мирного плана», сначала должно быть прекращение огня, а потом уже — переговоры, которые могут идти «сколько угодно».

«Яблоко» сообщило о встрече Явлинского с Путиным
Политика
Григорий Явлинский

Встреча, как сообщали в «Яблоке», прошла 26 октября. В партии назвали позицию Явлинского о необходимости прекращения огня «принципиальной» и отметили, что политик готов лично участвовать в переговорах по данному вопросу. Также он говорил с Путиным о проблемах российской экономики «в условиях фрагментации мировой экономической системы».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о встрече Путина и Явлинского.

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Григорий Явлинский Владимир Путин партия Яблоко
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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