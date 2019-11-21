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Политика ,  
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ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
Россияне в большинстве своем считают, что в стране есть такой институт, как «партия власти», и многие выступают за ее сменяемость, выяснил ВЦИОМ. По мнению россиян, «партия власти» отвечает даже за те регионы, где проиграла выборы
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Что россияне ждут от «партии власти»

Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как «партия власти», — только 24% не согласны с этим тезисом. Из тех, кто уверен в существовании такой партии, чуть более половины — 51% — выступают за ее сменяемость. Об этом говорится в итогах исследования (копия есть у РБК), проведенного ВЦИОМом и Институтом развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего».

Исследование было представлено в преддверии съезда «Единой России», который пройдет 23 ноября. Социологи изучили, как видят институт «партии власти» россияне.

Согласно исследованию, среди противников действующей власти и жителей мегаполисов чуть выше доля тех, кто уверен в существовании «партии власти». Так полагают 66% респондентов из числа сторонников КПРФ и 68% опрошенных жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Две трети граждан (66%), причем как сторонники действующей власти, так и ее противники, согласны с тем, что партия власти в России нужна; обратного мнения придерживаются 24%.

Более двух третей опрошенных (69%) утверждают, что партия власти должна нести ответственность за действия не только ее членов, но и всех представителей власти вне зависимости от их партийной принадлежности. Подавляющее число россиян (90%) выступают за то, чтобы партия власти несла большую ответственность перед избирателями, нежели ее конкуренты.

80% опрошенных выступают за меры воздействия на совершивших «аморальный поступок» членов партии власти (вплоть до исключения), 14% выступают за применение таких мер без публичной огласки.

Более половины респондентов (53%) уверены, что даже там, где «Единая Россия» уступила власть конкурентам (например, ЛДПР в Хабаровском крае), она все равно остается партией власти. И лишь четверть (26%) говорят об обратном. Такая пропорция сохраняется вне зависимости от распределения выборки по отношению к власти, партийных предпочтений, географии проживания и уровня доходов. Авторы исследования полагают, что это доказывает: проигрыш единороссов воспринимается как явное выражение недовольства в адрес власти, а не осознанное предпочтение другой политической силы.

У партии власти должна быть идеология, такое мнение разделяют большинство россиян (87%). Это, по мнению авторов исследования, резко противоречит унаследованному с перестроечных времен элитному консенсусу по поводу негативного отношения к идеологизации политической жизни.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 15 ноября методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров 1600 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Запрос на сменяемость

Социологи также в ходе исследования интересовались, есть ли у россиян запрос на периодическую сменяемость партии власти. На этот вопрос отвечали только те, кто убежден в том, что в России такой институт есть. Ответы респондентов выявили существенные различия во взглядах между сторонниками и противниками Владимира Путина, а также электоратами различных партий.

Среди не одобряющих деятельность главы государства периодическую смену партии власти поддерживают 82%, и лишь 11% считают, что она меняться не должна. Среди сторонников президента в пользу несменяемости партии власти высказались 49%, 39% поддерживают ее периодическую смену (среди сторонников «Единой России» каждый четвертый назвал полезным периодическую смену партии власти).

Чаще всего высказываются за сменяемость жители Москвы и Санкт-Петербурга — 71% против 41% в селах.

Что касается регионального разреза, то лидерами по запросу на сменяемость власти являются Дальневосточный (64%) и Северо-Западный (67%) федеральные округа. Наиболее консервативными оказались Приволжский федеральный округ, где за сменяемость только 40%, и Северный Кавказ с 41%.

Серьезное различие позиций дает и критерий выборки респондентов по частоте использования интернета. Среди постоянных интернет-пользователей доля поддержки периодической смены партии власти составила 57% против 31% выступающих за несменяемость. Среди редко пользующихся или не пользующихся интернетом расклад противоположный: 31% против 56%.

Среди мужчин периодическую смену партии власти поддерживают 57% при 30% против, среди женщин — 46% (42% против).

По вопросу сменяемости власти общество расколото, и доли ответов примерно равны с небольшим перевесом у сторонников идеи сменяемости партии власти, резюмируют авторы исследования. Они акцентируют внимание на распределение позиций внутри групп сторонников действующего президента и «Единой России», где также заметна значительная часть сторонников перемен.

Запрос россиян направлен на обновление системы изнутри, а не на смену власти в результате поражения политической силы, говорится в исследовании. Социологи говорят о сочетании запроса на перемены с внутренним табу на социальные потрясения и революционные изменения, хотя конкретных данных на эту тему не приводят.

Чего ждут от правящей «Единой России»

ВЦИОМ также изучил, что россияне ждут от «Единой России». Налицо серьезный запрос на усиление взаимодействия с населением (43%), далее идут кадровые ожидания — омоложение состава партии (23%), обновление ее руководства (18%). Следующий блок касается профессиональной составляющей: 14% россиян выступают за внедрение ежегодной обязательной отчетности, 13% хотели бы видеть в ней больше авторитетных людей, 11% — изменения в программе, 10% — приток новых политиков.

В этом году в праймериз «Единой России» участвовали рекордное число молодых кандидатов (38%), сказал РБК заместитель руководителя центрального исполнительного комитета партии Дмитрий Миненко. По его словам, в единый день голосования каждый пятый кандидат от «Единой России» был моложе 35 лет, половина из них участвовали в выборах впервые.

Он также подчеркнул, что у партии огромное количество членов и сторонников, их ответственность регулируется уставом и этическими нормами «Единой России», а также проверяется комиссией по этике. Что касается идеологии «Единой России», она изложена в уставе партии и «касается в первую очередь благополучия человека».

Почему избиратель недоволен единороссами

Политолог Аббас Галлямов не видит ничего удивительного в том, что отечественный избиратель признает существование института «партии власти» и что он убежден в его необходимости. «Не возражая против существования самого феномена, избиратель может быть не удовлетворен тем, как он воплощен в жизнь, о чем и свидетельствует электоральный рейтинг ЕР, снизившийся практически до 30%», — говорит он. Он связывает запрос на сменяемость с неэффективностью и коррумпированностью действующей власти.

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат. «Настоящую субъектность партия обретает, когда (если) переживет своего первого лидера (основателя). «Единой России» это вряд ли грозит», — уверен политолог. Как считает Калачев, «Единой России» надо всерьез озаботиться программным и имиджевым позиционированием.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Галимова
Теги: ВЦИОМ, опрос, «Единая Россия», Исследование
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