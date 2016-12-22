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Чалый ответил на обвинения власти в незаконных работах в Севастополе
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Чалый ответил на обвинения власти в незаконных работах в Севастополе
Политика, 21:43
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Чалый ответил на обвинения власти в незаконных работах в Севастополе
Алексей Чалый обвинил в подлости губернатора Севастополя, который запретил его фонду вести работы по реконструкции одного из главных бульваров города. Власти заявили, что работы на бульваре он вел без утвержденного проекта
Алексей Чалый (Фото: Василий Батанов / РИА Новости)

Депутат заксобрания Севастополя Алексей Чалый обвинил губернатора города Дмитрия Овсянникова в «подлости», а вице-губернатору Илье Пономареву предложил выбрать для себя время «публичной казни» на площади Нахимова. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на YouTube.

Свое обращение Чалый записал после того, как губернатор предписал до 22 ноября закончить работы по реконструкции Матросского бульвара, которые ведет благотворительный фонд Чалого «35-я береговая батарея». Госпредприятие «Парки и скверы» расторгло с фондом договор в одностороннем порядке.

Накануне, 21 ноября, работу фонда Алексея Чалого во время выступления в заксобрании Севастополя критиковал вице-губернатор города Илья Пономарев. «Взять Матросский бульвар. Без утвержденного проекта, без разрешения на строительство, без передачи земельных участков, где производятся работы, некая организация начинает некие строительные работы», — говорил он. По словам Пономарева, как со стороны правительства, так и со стороны департамента имущественных и земельных отношений не было решения о проведении реконструкции, а во время работ «уничтожены как минимум пять объектов госсобственности без всяких на то разрешений». «Да любого другого вы призвали бы четвертовать на площади Нахимова за такое отношение к территории, где находятся три объекта культурного наследия», — обращался Пономарев к Чалому.

В ответ Алексей Чалый заявил, что в последнее время дела в Севастополе «предпочли развиваться от плохого к худшему», наиболее показательной он назвал «историю вокруг Матросского бульвара». «Дмитрий Владимирович [Овсянников], то, что делаете вы и ваша команда за последний год, по нормам человеческой морали можно классифицировать как подлость, — обратился он к губернатору. — И вам с этим крестом жить до той поры, пока вы отсюда не уедете. Надеюсь, это произойдет скоро». Призывы же представителей власти «публично четвертовать депутата» — это «действительно новое дно», заключил Чалый.

Брат Алексея Чалого и член наблюдательного совета проекта реконструкции Матросского бульвара Михаил Чалый пояснил изданию «Коммерсантъ», что проект фонда Чалого выиграл на конкурсе «среди желающих отреставрировать бульвар за свои деньги» год назад. Также между фондом и ГБУ «Парки Севастополя» был заключен договор на реконструкцию объекта. Изначально окончание работ было намечено на 2020–2021 годы, но губернатор настоял на переносе срока на 2019 год, рассказал Михаил Чалый. В наблюдательный совет проекта реконструкции включены вице-губернатор Владимир Базаров и директор ДИЗО (департамент имущественных и земельных отношений) города. «Эти люди не просто ознакомлены, они имели право решающего голоса и принимали решения вместе с нами», — рассказал газете Чалый. По его словам, проект оценивается в 500 млн руб., из которых 80 млн руб. уже потрачены. Это деньги меценатов, пояснил Чалый.

В пресс-службе правительства Севастополя РБК сообщили, что позицию на видеообращение Алексея Чалого озвучил вице-губернатор Илья Пономарев. Он вечером 21 ноября записал собственное видеообращение, в котором предложил Чалому открыто встретиться в прямом эфире государственного телеканала и ответить на вопросы друг друга.

Это не первый конфликт Чалого с Дмитрием Овсянниковым. В прошлом году депутаты, поддерживающие Чалого, блокировали принятие бюджета города из-за несогласия с позицией правительства. Законопроект приняли только с третьей попытки.

Овсянников не первый мэр, с которым конфликтует депутат. В августе 2014 года Чалый — тогда председатель заксобрания города — обвинил команду экс-губернатора Сергея Меняйло в некомпетентности.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Алексей Чалый
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