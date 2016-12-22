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Трамп пообещал не разрушать мировую экономику санкциями против Эр-Рияда
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Трамп пообещал не разрушать мировую экономику санкциями против Эр-Рияда
Политика, 00:22
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Трамп пообещал не разрушать мировую экономику санкциями против Эр-Рияда
Несмотря на убийство Хашкаджи, Вашингтон останется верным партнером Саудовской Аравии на Ближнем Востоке, заявил Дональд Трамп. Главное зло, по его словам, Иран, а отказ от контрактов с Эр-Риядом станет подарком России и Китаю
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается разрушать глобальную экономику жесткими санкциями против Саудовской Аравии из-за гибели издателя и общественного деятеля Джамаля Хашкаджи, сообщает Reuters.

«Я не собираюсь разрушать мировую экономику, и я не собираюсь разрушать экономику нашей страны, совершая безрассудные действия в отношении Саудовской Аравии», — цитирует Трампа ТАСС. По его словам, применение санкций привело бы к резкому росту цен на нефть. «Если мы разорвем с ними отношения, я думаю, цены на нефть взлетят до небес. Я сдерживаю цены, они [Саудовская Аравия] помогают мне сдерживать их. Сейчас у нас низкие цены на нефть, я хочу, чтобы они были еще ниже», — пояснил свою позицию Трамп.

Трамп пообещал, что Вашингтон останется непоколебимым партнером Эр-Рияда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Начинается оно словами «Мир — очень опасное место!», а заканчивается его предвыборным лозунгом «Америка прежде всего».

В заявлении говорится, что убийство Хашкаджи было ужасным и США не потворствует таким действиям. «Действительно, мы приняли решительные меры против тех, кто, как известно, участвовал в убийстве. После большого независимого расследования, узнали много деталей этого ужасного преступления. Мы уже ввели санкции в отношении 17 саудовцев, которые, как известно, были причастны к убийству Хашкаджи и уничтожению его тела», — заявил президент США.

«По словам представителей Саудовской Аравии, Джамал Хашкаджи был «врагом государства» и членом организации «Братья мусульмане», но мое решение не опирается на эти факты», — уточнил Трамп.

Он считает, что США не могут отказаться от военных контрактов, заключенных с Саудовской Аравией, поскольку от этого выиграли бы только Россия и Китай. «Если бы мы по глупости отменили эти контракты, Россия и Китай были бы главными бенефициарами, они были бы рады приобрести весь этот бизнес. Это был бы замечательный подарок для них прямо из Соединенных Штатов!», — заявил Трамп.

Трамп также описал опасность, которую представляет для мира Иран. «Иран, в качестве примера, несет ответственность за кровавую прокси-войну против Саудовской Аравии в Йемене, пытается дестабилизировать хрупкое движение Ирака к демократии, поддерживая террористическую группу «Хезболла» в Ливане, поддерживает диктатора Башара Асада в Сирии, который убил миллионы своих собственных граждан, и многое другое. Аналогичным образом иранцы убили много американцев и других ни в чем не повинных людей на Ближнем Востоке. Иран открыто и с огромной силой заявляет: «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!», Иран считают главным мировым спонсором терроризма».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Дональд Трамп
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