Возбуждено уголовное дело против Жака Ширака

Представители судебных органов Франции начали официальное расследование по делу о растрате государственных средств Жаком Шираком во время его нахождения на посту мэра Парижа. Как сообщает агентство Reuters, об этом журналистам заявил адвокат экс-президента страны Жан Вейл.

Ранее Жак Ширак проходил лишь важным свидетелем по делу о так называемых "фальшивых должностях". Однако многие эксперты были уверены в том, что допросами бывшего президента дело не закончится, и ему придется оправдываться перед следственными органами.

Сам Жак Ширак, который занимал пост мэра Парижа в период с 1977 по 1995гг., отрицает какие-либо нарушения закона со своей стороны.

По данным следственных органов, в ходе работы Ж.Ширака в мэрии из городской казны осуществлялись незаконные выплаты членам "Объединения в поддержку республики" – партии, которую и возглавлял будущий президент республики. Более того, предполагается, что члены ОПР, работавшие в мэрии, получали преференции при повышении по службе.

При этом утверждается, что в данном деле на экс-президента не распространяется закон об иммунитете, поскольку речь идет о тех временах, когда Ж.Ширак еще не был президентом Франции.