 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Британии отказались извиняться и платить репарации за работорговлю

На пике своего могущества территория Британской империи достигала 36,2 млн кв. км. Также государство являлось одной из крупнейших рабовладельческих держав, однако от выплаты репараций Лондон неоднократно отказывался
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Правительство Великобритании не намерено возобновлять дискуссию о выплате репараций за работорговлю, заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, передает Reuters.

Агентство напоминает, что председатель Комиссии по репарациям Карибского сообщества (КАРИКОМ) Хилари Беклз ранее выразила надежду, что позиция Британии по выплате репараций может измениться при новой администрации лейбористов. Однако представитель Стармера сообщил, что эта тема не находится в повестке.

«Мы не выплачиваем компенсаций. Позиция по извинениям также остается прежней. Мы не будем приносить извинения в CHOGM (саммит глав правительств Содружества. — РБК)», — заявил представитель.

Как отмечает Reuters, дискуссия по репарациям возобновилась в преддверии саммита КАРИКОМ. Хотя вопрос репараций не входит в официальную повестку дня саммита, источники агентства рассказали, что его обязательно поднимут.

FT сообщила о «современном рабстве» в католической организации «Опус Деи»
Политика
Фото:Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Колониальная эпоха Великобритании длилась более трех столетий. В числе ее колоний были современная Канада, Индия, Южная Африка, Египет, а также острова Карибского бассейна. На пике (1920 год) территория Британской империи достигала 36,2 млн кв. км, что было самым крупным имперским образованием за всю историю.

Британские работорговцы с середины XVI века играли одну из важнейших ролей в трансатлантической торговле и вскоре превзошли в этом Испанию и Португалию. По разным оценкам, за несколько сотен лет с Африканского континента европейскими странами были вывезены более 20 млн человек, впоследствии проданных в рабство. Только в 1807 году британский парламент принял «Акт о запрете торговли рабами».

Хотя Британская империя и вошла в число победителей во Второй мировой войне, к тому моменту в ее колониях резко усилилось антиколониальное движение, которое в итоге привело к массовому провозглашению колониями своей независимости. На сегодняшний день Британия имеет 14 заморских территорий, включая Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Фолклендские острова, Гибралтар и др.

В 2023 году с призывом к бывшим колониальным державам рассмотреть возможность финансовых репараций в качестве компенсаций за работорговлю обратился генсек ООН Антониу Гутерриш. «Согласно международному праву в области прав человека, компенсация любого экономически оцениваемого ущерба, в зависимости от обстоятельств и пропорциональной тяжести нарушения и обстоятельств каждого случая, также может представлять собой форму возмещения ущерба», — подчеркивал генсек.

Трамп угрожал Путину ударить по Москве

Залужный допустил уступку России территорий

Трамп может стать президентом, проиграв выборы

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика

Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Великобритания рабство колонии Карибы Кир Стармер
Материалы по теме
Аргентина расследует дело против Opus Dei из-за десятков женщин в рабстве
Политика
FT сообщила о «современном рабстве» в католической организации «Опус Деи»
Политика
Байден сделал федеральным праздником и новым выходным день отмены рабства
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 104,4 (-0,45) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 96,09 (-0,32) Инвестиции, 17:58
Подведены итоги конференции Revenue ConfПресс-релиз, 19:02
Получивший пять лет за взятку экс-зам Гладкова отправился на спецоперациюПолитика, 18:59
Путин наградил орденом Гагарина ракетно-космический центр «Прогресс»Общество, 18:54
Газпромбанк подвел итоги работы по устойчивому финансированиюПресс-релиз, 18:53
В Албании задержали бывшего президента Мету по подозрению в коррупцииПолитика, 18:37
В Британии отказались извиняться и платить репарации за работорговлюПолитика, 18:37
Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» жителя КарелииОбщество, 18:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СК завел дело об использовании рабского труда в Ростовской областиОбщество, 18:35
Сторонники вступления Молдавии в ЕС победили с минимальным преимуществомПолитика, 18:34
Германия открыла в Балтийском море штаб НАТО из-за РоссииПолитика, 18:32
Кремль назвал темы саммита БРИКС в КазаниПолитика, 18:30
В Дубае построят «тонкий» небоскреб шириной в квартируНедвижимость, 18:29
В ЕГЭ по выбору запланировали ввести арабский языкОбщество, 18:20
В ЕС заявили о давлении со стороны России на выборы в МолдавииПолитика, 18:17