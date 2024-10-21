В Британии отказались извиняться и платить репарации за работорговлю

На пике своего могущества территория Британской империи достигала 36,2 млн кв. км. Также государство являлось одной из крупнейших рабовладельческих держав, однако от выплаты репараций Лондон неоднократно отказывался

Кир Стармер (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Правительство Великобритании не намерено возобновлять дискуссию о выплате репараций за работорговлю, заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, передает Reuters.

Агентство напоминает, что председатель Комиссии по репарациям Карибского сообщества (КАРИКОМ) Хилари Беклз ранее выразила надежду, что позиция Британии по выплате репараций может измениться при новой администрации лейбористов. Однако представитель Стармера сообщил, что эта тема не находится в повестке.

«Мы не выплачиваем компенсаций. Позиция по извинениям также остается прежней. Мы не будем приносить извинения в CHOGM (саммит глав правительств Содружества. — РБК)», — заявил представитель.

Как отмечает Reuters, дискуссия по репарациям возобновилась в преддверии саммита КАРИКОМ. Хотя вопрос репараций не входит в официальную повестку дня саммита, источники агентства рассказали, что его обязательно поднимут.

Колониальная эпоха Великобритании длилась более трех столетий. В числе ее колоний были современная Канада, Индия, Южная Африка, Египет, а также острова Карибского бассейна. На пике (1920 год) территория Британской империи достигала 36,2 млн кв. км, что было самым крупным имперским образованием за всю историю.

Британские работорговцы с середины XVI века играли одну из важнейших ролей в трансатлантической торговле и вскоре превзошли в этом Испанию и Португалию. По разным оценкам, за несколько сотен лет с Африканского континента европейскими странами были вывезены более 20 млн человек, впоследствии проданных в рабство. Только в 1807 году британский парламент принял «Акт о запрете торговли рабами».

Хотя Британская империя и вошла в число победителей во Второй мировой войне, к тому моменту в ее колониях резко усилилось антиколониальное движение, которое в итоге привело к массовому провозглашению колониями своей независимости. На сегодняшний день Британия имеет 14 заморских территорий, включая Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Фолклендские острова, Гибралтар и др.

В 2023 году с призывом к бывшим колониальным державам рассмотреть возможность финансовых репараций в качестве компенсаций за работорговлю обратился генсек ООН Антониу Гутерриш. «Согласно международному праву в области прав человека, компенсация любого экономически оцениваемого ущерба, в зависимости от обстоятельств и пропорциональной тяжести нарушения и обстоятельств каждого случая, также может представлять собой форму возмещения ущерба», — подчеркивал генсек.