Минобороны сообщило об ударах по украинским аэродромам и базам наемников
Министерство обороны России сообщило, что за последние сутки были нанесены удары по объектам энергетики Украины, военным аэродромам, пунктам дислокации наемников, а также цехам производства беспилотников ВСУ.
В Минобороны не уточнили, в каких именно регионах наносились удары.
В ведомстве также сообщили, что в зоне проведения военной операции за последние сутки произошли следующие события:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Малые Проходы, Верхняя Писаревка, Волчанск, Артельное;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Новоплатоновка, Надия, Торское;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Миньковка, Ступочки, Предтечино, Курахово, отразили две контратаки;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Селидово, Цукурино, Кураховка, отразили 14 контратак;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Доброволье, Шахтерское, Ровнополь;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка, Антоновка.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1700 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе две САУ Krab, САУ «Гвоздика», САУ «Богдана».
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