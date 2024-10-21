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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударах по украинским аэродромам и базам наемников

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Военная операция на Украине
Ударам российских военных подверглись в том числе объекты энергетиков, а также цеха по производству беспилотников для ВСУ
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что за последние сутки были нанесены удары по объектам энергетики Украины, военным аэродромам, пунктам дислокации наемников, а также цехам производства беспилотников ВСУ.

В Минобороны не уточнили, в каких именно регионах наносились удары.

В ведомстве также сообщили, что в зоне проведения военной операции за последние сутки произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Малые Проходы, Верхняя Писаревка, Волчанск, Артельное;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Новоплатоновка, Надия, Торское;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Миньковка, Ступочки, Предтечино, Курахово, отразили две контратаки;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Селидово, Цукурино, Кураховка, отразили 14 контратак;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Доброволье, Шахтерское, Ровнополь;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка, Антоновка.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1700 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе две САУ Krab, САУ «Гвоздика», САУ «Богдана».

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