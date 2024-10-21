Россия предложила помощь Кубе из-за энергокризиса и блэкаута
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья поблагодарил стрны, в том числе Россию, за предложения о помощи на фоне масштабного блэкаута в стране.
«Мы ценим усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса для разрешения текущей ситуации в национальной электроэнергетической системе», — написал Паррилья в соцсети X.
Позднее он также поблагодарил за поддержку правительство национального единства и примирения Никарагуа.
18 октября на Кубе произошел масштабный блэкаут из-за аварии на ТЭЦ в Матансасе — крупнейшей электростанции острова. В результате страна осталась без электричества. После этого энергосистема несколько раз выходила из строя. В воскресенье работу ТЭЦ восстановили. Однако после этого случился еще один сбой.
В четверг премьер-министр Кубы Мануэль Марреро объявил «чрезвычайное энергетическое положение» из-за продолжающихся блэкаутов в стране.
«После нескольких часов исследования причин общего краха [национальной энергосистемы] был сделан вывод, что в нашем стремлении построить процветающий и устойчивый социализм революция продвинулась так быстро, что вызвала общий выход из системы», — оценил энергокризис Электрический союз Кубы .
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