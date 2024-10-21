Россия предложила помощь Кубе из-за энергокризиса и блэкаута

С 18 октября, после начала сбоев в работе одной из крупнейших ТЭЦ, на Кубе продолжается энергетический кризис, усугубленный приходом урагана «Оскар». Помощь стране предложили пять гсударств, в том числе Россия

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья поблагодарил стрны, в том числе Россию, за предложения о помощи на фоне масштабного блэкаута в стране.

«Мы ценим усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса для разрешения текущей ситуации в национальной электроэнергетической системе», — написал Паррилья в соцсети X.

Позднее он также поблагодарил за поддержку правительство национального единства и примирения Никарагуа.

18 октября на Кубе произошел масштабный блэкаут из-за аварии на ТЭЦ в Матансасе — крупнейшей электростанции острова. В результате страна осталась без электричества. После этого энергосистема несколько раз выходила из строя. В воскресенье работу ТЭЦ восстановили. Однако после этого случился еще один сбой.

В четверг премьер-министр Кубы Мануэль Марреро объявил «чрезвычайное энергетическое положение» из-за продолжающихся блэкаутов в стране.

«После нескольких часов исследования причин общего краха [национальной энергосистемы] был сделан вывод, что в нашем стремлении построить процветающий и устойчивый социализм революция продвинулась так быстро, что вызвала общий выход из системы», — оценил энергокризис Электрический союз Кубы .