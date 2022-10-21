В Думе предложили усилить наказание за проникновение на объекты силовиков

Депутаты отметили рост угроз для важных гособъектов и объектов силовиков на фоне спецоперации на Украине и необходимость усиления ответственности. В случае повторного нарушения в отношении гособъектов она может стать уголовной

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект с поправками в статью КоАП о проникновении на охраняемые объекты, дополнив усиленной ответственностью за несанкционированный проход на объекты вооруженных сил и Росгвардии, а также на важные государственные объекты.

Депутаты пояснили, что необходимость установить за проникновение на объекты силовых ведомств повышенную административную ответственность, а за проникновение на важные государственные объекты или сооружения на коммуникациях — более высокую административную ответственность и уголовную в случае повторного правонарушения возникает из-за возрастания числа угроз в отношении важных гособъектов (рост в три раза в первом квартале 2022 года по сравнению с этим периодом 2021-го) и силовых объектов на фоне военной операции на Украине.

Авторы законопроекта, депутаты «Единой России» Ирина Яровая, Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Анатолий Выборный и другие, предлагают внести изменения в ст. 20.17 КоАП «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта». Они предполагают установление административной ответственности за самовольное проникновение на охраняемые объекты силовых ведомств (ч. 2), а также за самовольное проникновение на важный государственный объект, сооружение на коммуникациях или спецгруз, которые охраняет Росгвардия (ч. 3).

Сейчас ст. 20. 17 КоАП предполагает ответственность за «проникновение на охраняемый в установленном порядке объект» в виде штрафа до 5 тыс. руб. (ч. 1) и за «проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством России о ведомственной или государственной охране», в виде штрафа до 200 тыс. руб. или ареста до 15 суток (ч. 2).

Наказание за проникновение на охраняемый объект вооруженных сил, Росгвардии, органа исполнительной власти в области гражданской обороны, Службы внешней разведки, ФСБ, МВД, органа власти в сфере мобилизации и на объекты, которые защищают органы государственной охраны, депутаты предлагают установить в виде штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. руб., обязательных работ до 60 часов и или административного ареста до десяти суток. Также во всех случаях возможна конфискация орудия совершения правонарушения.

За проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый по законодательству о ведомственной или государственной охране, а также на «важный государственный объект», сооружение на коммуникациях, специальный груз, охраняемые Росгвардией, предусматриваются штраф от 75 тыс. до 200 тыс. руб., обязательные работы от 60 до 120 часов, арест до 15 суток (если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния).

Кроме того, та же группа депутатов предложила дополнить ч. 1 ст. 215.4 УК (незаконное проникновение на охраняемый объект) ответственностью за незаконное проникновение на охраняемые Росгвардией «важный государственный объект», сооружение на коммуникациях, к специальному грузу. Ответственность по этой части статьи предполагает штраф до 500 тыс. руб., ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. Ответственность по уголовной статье наступает в случае повторного правонарушения по ст. 20.17 КоАП.

Как заявил РБК соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, «жесткое наказание» является «адекватной реакцией на возникающие угрозы» и позволит не только повысить уровень защищенности охраняемых объектов, но и послужит в целях профилактики правонарушений.

«Любителям острых ощущений и фотографий на территории атомных станций и других объектов повышенной опасности стоит лишний раз задуматься о последствиях их действий и в том числе о том, что их фотоотчеты могут быть использованы при подготовке терактов», — отметил депутат.