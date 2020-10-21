Путин проведет встречу с членами РСПП. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами РСПП. Из-за пандемии коронавируса встречу перенесли в режим видеосвязи. РБК проведет прямую трансляцию
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