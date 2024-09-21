Вооруженные силы нанесли удары по ВСУ в Курской области с помощью Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удары по скоплениям живой силы и по бронированной технике ВСУ в приграничье Курской области, сообщило Минобороны. Ведомство опубликовало кадры бомбардировки.
«Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — сообщили в Минобороны.
Су-34 — многофункциональный фронтовой истребитель-бомбардировщик, может наносить удары на расстояние 150–600 км от линии фронта. Самолет относится к поколению «4++», был принят на вооружение в России в 2014 году.
Минобороны России отчитывалось о восстановлении контроля по меньшей мере над 12 населенными пунктами Курской области после наступления ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов