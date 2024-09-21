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Военная операция на Украине ,  
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Вооруженные силы нанесли удары по ВСУ в Курской области с помощью Су-34

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Военная операция на Украине

Вооруженные силы нанесли удары по ВСУ в Курской области с помощью Су-34
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удары по скоплениям живой силы и по бронированной технике ВСУ в приграничье Курской области, сообщило Минобороны. Ведомство опубликовало кадры бомбардировки.

«Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — сообщили в Минобороны.

Су-34 — многофункциональный фронтовой истребитель-бомбардировщик, может наносить удары на расстояние 150–600 км от линии фронта. Самолет относится к поколению «4++», был принят на вооружение в России в 2014 году.

Минобороны России отчитывалось о восстановлении контроля по меньшей мере над 12 населенными пунктами Курской области после наступления ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

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