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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные нанесли удар по сухогрузу, везшему оружие на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Ночью по украинским объектам энергетики и ВПК был нанесен удар ракетами и беспилотниками. Среди целей, в частности, было судно, на котором на Украину перевозились ракеты и боеприпасы
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными Киеву странами Запада, сообщило Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах», — отчиталось ведомство в сводке.

Кроме того, ночью был нанесен удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ. Министерство обороны заявило, что цели удара были достигнуты.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Москве подчеркивают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. По мнению российских властей, поставляя оружие Киеву, третьи страны становятся сторонами конфликта.

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