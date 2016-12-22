Генеральная репетиция: что решится на выборах мэра Еревана

В воскресенье в Армении пройдут выборы в Совет старейшин Еревана. Для Никола Пашиняна — это репетиция перед парламентскими выборами. Результаты голосования покажут, согласны ли в Армении на роспуск и переизбрание парламента

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Перезагрузка столицы

23 сентября в Армении пройдут выборы в Совет старейшин Еревана (городской парламент). Затем этот муниципальный орган из 65 депутатов изберет мэра столицы. Голосование являются внеочередным (предыдущие выборы прошли в 2017 году), так как прежний мэр столицы Тарон Маргарян из-за протестов был вынужден в начале июля подать в отставку, а Совет старейшин после этого не смог избрать нового мэра. Сейчас Маргарян, занимавший пост мэра с 2011 года, проходит свидетелем по делу о пропаже порядка двух миллиардов драмов (чуть менее $4 млн) из фонда «Ереван» (общественная организация при мэрии, средства которой тратились на нужны города). Об этом сообщил в четверг журналистам глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

С момента образования ереванского совета в 2009 году большинство в нем неизменно имела Республиканская партия Армении (РПА), до смены власти в стране — правящая партия. Однако на предстоящих выборах победу, согласно соцопросам, скорее всего, одержит блок «Мой шаг», за который агитирует премьер-министр Никол Пашинян. На последних выборах в совет союзники Пашиняна (тогда это был блок «Елк») получили только 14 мест.

По данным опроса, проведенного Gallup International 18–20 сентября, за блок «Мой шаг» (в него входит партия премьера «Гражданский договор» и партия «Аракелутюн») во главе с Айком Марутяном готовы проголосовать 60,6% опрошенных жителей Еревана. На втором месте идет партия одного из богатейших людей страны Гагика Царукяна «Процветающая Армения» и ее кандидат Наира Заграбян — за нее готовы отдать свои голоса 9,2% избирателей, далее идет блок «Луйс», выдвинувший кандидатуру Артака Зейналяна (сейчас занимает пост министра юстиции), — 3,4% и «Страна абрикоса» — 1,3%. В Ереване проживают чуть более миллиона человек — это около трети населения всей Армении.

«Мой Шаг» получит достаточно голосов, чтобы единолично избрать мэра, уверен председатель армянского центра «Сотрудничество во имя демократии» Степан Даниелян. По его мнению, это связано с тем, что электорат блока наиболее мотивирован и активен. В «Гражданском договоре» исключают возможность того, что Марутян не будет избран мэром, сказал в разговоре с РБК депутат от этой партии Ален Симонян: «Будет абсолютное большинство за «Мой шаг», и мы даже не обсуждаем вариант, что нам придется заключать с кем-то коалицию, чтобы назначить мэра города».

Некогда правящая РПА в выборах в Совет старейшин Еревана не участвует, хотя до роспуска столичного совета у нее было абсолютное большинство мест.

Кандидат от блока «Мой шаг» Айк Марутян в случае победы обещает гражданам, что ключевые вопросы в управлении столицей будут решаться на «местных референдумах», он также намерен модернизировать городскую инфраструктуру. Олигарх Гагик Царукян пообещал в случае победы «Процветающей Армении» покрыть недостачу городского бюджета из своих личных средств. Кандидат от его партии Наира Заграбян заявила, что, если станет мэром, построит новую станцию метро и восстановит городскую канатную дорогу. Главный кандидат блока «Луйс» Артак Зейналян заявил о планах внедрить альтернативные источники энергии и расширить сеть метро.

Генеральная репетиция

19 сентября в ходе предвыборного митинга в поддержку блока «Мой шаг» Пашинян заявил, что на предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана решится судьба всей Армении. Если победит сторонник премьера, это будет означать, что армянский народ по-прежнему выступает за проведение парламентских выборов, сказал премьер. «Все те силы, которые говорят, что проголосуют против парламентских выборов, вообще не должны получить голосов на выборах в Совет старейшин, поскольку они против народа», — сказал тогда Пашинян. Проведение новых парламентских выборов было одним из ключевых обещаний Пашиняна, пришедшего к власти в мае этого года после массовых протестов. Однако премьер пока не определился с тем, по какой процедуре будет распущен нынешний состав парламента и проведено новое голосование, хотя крайним сроком проведения выборов он называл май следующего года.

Против роспуска выступают депутаты ныне оппозиционной РПА. Возможность самороспуска парламента с целью проведения внеочередных выборов в Конституции Армении не прописана, объясняет РБК депутат от РПА Хосров Арутюнян. Досрочные выборы в парламент могут быть назначены, только если премьер подаст в отставку, а парламент в течение двух недель не сможет утвердить другого кандидата, объясняет депутат. ​По мнению Арутюняна, Пашинян мог бы уйти в отставку, предварительно договорившись с парламентом о том, что депутаты не станут избирать другого премьера, запустив процедуру роспуска. ​Поэтому самым вероятным сценарием остается проведение конституционного референдума, который изменит правила роспуска парламента. Пашинян уже говорил, что такой сценарий считает неприемлемым и будет настаивать на проведении конституционной реформы, которая изменит правила роспуска парламента.