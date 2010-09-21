Преемник Ким Чен Ира может быть назван 28 сентября

В следующий вторник, 28 сентября, Трудовая партия Кореи выберет нового преемника Ким Чен Ира на посту главы КНДР, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на северокорейские СМИ.

Вопреки ожиданиям, Ким Чен Ир заявил, что преемником не станет его собственный сын Ким Чен Ун, которому пророчили пост главы КНДР. Об этом нынешний глава государства заявил в ходе визита в Китай, который состоялся 4-6 сентября.

69-летний Ким Чен Ир является генеральным секретарем Трудовой партии Кореи и руководит КНДР с 1994г.