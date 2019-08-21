Президент Мозамбика заявил о новом этапе в отношениях с Россией

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Россия и Мозамбик открывают новый этап сотрудничества двух стран, c упором на экономическое взаимодействие. Об этом заявил президент Мозамбика Филипе Ньюси на пресс-конференции в рамках проходящего в Москве российско-мозамбикского бизнес-форума. Об этом сообщает корреспондент РБК. «Уровень экономических отношений России и Мозамбика должен выйти на уровень наших [близких] политических отношений», — сказал он. Ньюси прибыл в Москву с визитом, в четверг он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, глава Мозамбика не сможет принять участие в предстоящем в октябре в Сочи саммите «Россия — Африка», поэтому его примут в Кремле раньше.

Ньюси назвал Россию старым другом и поблагодарил ее за решение списать ему долги. «Хотел бы поприветствовать прошение России списать более чем 90% внешнего долга, который Мозамбик задолжал России. Мы очень высоко ценим подобных партнеров и будем стараться открывать именно для них новые возможности [в сфере экономики], учитывая, что в дальнейшем мы хотели нарастить темпы производства в нашей стране», — сказал он.

В 1999 году Россия как член Парижского клуба кредиторов приняла решение списать 90% задолженности Мозамбика. В 2013 году власти двух стран подписали межправительственное соглашение об использовании оставшейся части долга, оценивавшейся тогда в $144 млн, на финансирование проектов в области развития африканской республики. В 2017 году Москва разрешила Мозамбику списать долги на сумму $40 млн. Объем торговли России и Мозамбика в прошлом году составил $115 млн.

По словам Ньюси, реформы в сельском хозяйстве и инвестиции в инфраструктуру, проводимые правительством, открывают новые возможности для бизнесменов из России. «Кто приходит первым, тот берет все», — сказал он.

Вице-президент российской Торгово-промышленной палаты Владимир Падалко указал, что в числе перспективных сфер для сотрудничества — геологоразведка, поставки и производство различного рода техники, здравоохранение и сельское хозяйство.