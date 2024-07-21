Байден отказался от борьбы с Трампом. Спецэфир РБК
Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на президентский пост и поддержал Камалу Харрис в качестве своего преемника. Интрига, кто станет кандидатом от демократов и соперником Трампа на выборах остается — окончательное решение о выдвижении должен принять национальный конвент Демократической партии.
Обсуждаем, что это значит в спецэфире телеканала РБК.
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