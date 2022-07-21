На Украине предложили запретить все российские СМИ

По словам министра культуры Александра Ткаченко, сейчас разрабатываются соответствующие поправки. Он указал на необходимость реформ в сфере медиа, поскольку нынешние законы создавались в 90-е и уже устарели

Александр Ткаченко (Фото: Zuma / ТАСС)

Украинские власти разрабатывают проект закона, который запретит все российские СМИ, сообщил в Telegram министр культуры Александр Ткаченко. Это, по его словам, позволит «удвоить» усилия по «борьбе с российскими фейками и дезинформацией».

Речь идет о доработке законопроекта «О медиа». Глава Минкультуры пояснил, что сейчас на Украине действуют законы о СМИ еще 1990-х годов, а «медийный ландшафт» с появлением быстрого интернета, социальных сетей и стриминговых сервисов существенно изменился, это требует упорядочения.

«Очень важно, что наконец появляется норма сорегулирования, когда медийщики совместно с Нацсоветом [по вопросам телевидения и радиовещания] и Министерством культуры и информационной политики могут участвовать в урегулировании тех или иных важных вопросов», — добавил Ткаченко.

21 июля этот законопроект и вопрос его соответствия европейским директивам обсуждался с Нацсоветом, офисом вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольгой Стефанишиной и комитетом Верховной рады по гуманитарной и информационной политике, рассказал министр.

Глава комитета Никита Потураев на заседании в четверг напомнил, что законопроект «О медиа» орган одобрил еще в 2020 году. После рассмотрения в первом чтении Рада отправила его на доработку. Документ направили на экспертизу в Еврокомиссию, сейчас в парламенте ждут ее рекомендаций.

Вскоре после начала российской военной операции на Украине в МВД Украины сообщили о блокировке сайтов издания Lenta.ru, агентств ТАСС и «РИА Новости», телеканала RT и других СМИ, а также нескольких государственных порталов совместными силами киберполиции и волонтеров.