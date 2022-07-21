Зеленский назвал «очередным фейком» сообщения о том, что он в реанимации

Зеленский опроверг сообщения о своей госпитализации, которые прозвучали в эфире украинских радиостанций. На радио сообщили, что подверглись кибератаке

Владимир Зеленский (Фото: Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором опроверг информацию о том, что он находится в реанимации. Видео опубликовано в его Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее ряд украинских станций радиохолдинга «ТАВР Медиа» сообщили, что Зеленский находится в тяжелом состоянии в реанимации, а обязанности президента исполняет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Зеленский назвал эту информацию «очередными фейками».

«Так вот, нахожусь я в кабинете. Так крепко, как сейчас, я еще себя никогда не ощущал. И плохая новость для вас всех, кто запускает такие фейки: я не один. Нас таких 40 млн», — сказал президент Украины. «И при всем уважении к преклонному возрасту, 44 — это не 70», — добавил он.

В холдинге TAVR Media, которому принадлежат радиостанции, где прозвучало сообщение о госпитализации президента, заявили, что на сервера и сети ее радиостанций была совершена кибератака.

«Подчеркиваем, что ни одно из сообщений о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности», — говорится в сообщении холдинга в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

В TAVR Media отметили, что специалисты работают над решением проблемы. В холдинг входят радиостанции «Хіт FM», Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, «Мелодія FM», «Наше Радіо», Classic Radio, Radio Jazz, «Радіо Байрактар».