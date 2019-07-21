Экзитполы выявили победителя выборов в верхнюю палату парламента Японии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,06 +0,25 EUR Бирж. 70,68 -0,12 Brent 62,06 +0,44% USD Нал. 63,66 62,61 EUR Нал. 71,49 70,42 USD ЦБ 62,87 +0,04 EUR ЦБ 70,79 +0,19 EUR/USD 1,1214 -0,0059 BTC/USD Бирж. 10 500,00 -241,00 IMOEX 2 700,57 -0,07% RTSI 1 350,69 +0,07% DJIA 27 154,20 -0,25% Nasdaq 8 146,49 -0,74%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
American Express $140 (+11,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 19.07.20
PepsiCo $154 (+17,21%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
American Express $140 (+11,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 19.07.20
PepsiCo $154 (+17,21%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 62,87 (+0,04) Quote, 19 июл, 12:15
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 70,79 (+0,19) Quote, 19 июл, 12:15
ЦИК Украины не смог объяснить низкую явку на выборах в Раду Политика, 17:18 Вандалы изрисовали краской памятник генералу Ватутину в Полтаве Общество, 17:10 Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом» Спорт, 17:06 ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду Политика, 16:59 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 16:45 Стендап-комик умер на сцене во время выступления в Дубае Общество, 16:43 В партии Зеленского заявили о политических клонах на выборах в Раду Политика, 16:37 «Урал» разгромил «Ахмат» и возглавил таблицу РПЛ Спорт, 16:26 Экзитполы выявили победителя выборов в верхнюю палату парламента Японии Политика, 16:23 Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии Общество, 16:07 Дипломаты сообщили о запрете россиянам покидать задержанный Ираном танкер Общество, 16:04 Кучма на выборах в Раду заявил о шансе Украины на перезапуск Политика, 15:53 Определились потенциальные соперники «Спартака» в Лиге Европы Спорт, 15:47 В Саратове шесть человек пострадали в результате ДТП с такси Общество, 15:33
Политика ,  
0 
Экзитполы выявили победителя выборов в верхнюю палату парламента Японии
21 июля прошли выборы в палату советников Японии: большинство мест, по данным экзитполов, получила Либерально-демократическая партия, которую возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ
Фото: Eugene Hoshiko / AP

Возглавляемая премьер-министром Японии Синдзо Абэ Либерально-демократическая партия (ЛДП) в коалиции с правоцентристской «Комэйто» по итогам прошедших 21 июля выборов получит от 137 до 147 мест в палате советников (с учетом уже имеющихся у коалиции), следует из экзитпола телеканала NHK.

Всего в палате советников 245 мест, на выборах должно распределиться 124 мандата, а полномочия оставшейся половины депутатов истекут только через три года. Как отмечает Kyodo, вне зависимости от результатов выборов у правящей коалиции останется 70 мест, у оппозиции — 51.

Чтобы получить большинство в палате советников без коалиции, ЛДП потребуется 123 места, тогда как, по данным опроса, партия получит от 111 до 119 кресел. В то же время «Комэйто» набирает от 26 до 28 мест.

Оппозиционная Конституционно-демократическая партия, как ожидается, получит от 31 до 37 мест, Демократическая партия народа — от 20 до 22, Коммунистическая партия Японии — от 11 до 14, Японская инновационная партия — от 14 до 17, а социал-демократы — только одно место.

В свою очередь, опрос Kyodo показал, что ЛДП и «Комэйто» получат по меньшей мере 63 новых места в парламенте, то есть у коалиции в общей сложности будет 132 кресла из 245.

Чем говорили опросы перед выборами

Победу партии прочили опросы общественного мнения. Согласно проведенному японским изданием The Asahi Shimbun 13–14 июля исследованию, за ЛДП собирались голосовать 35% избирателей, ее рейтинг был в три раза выше, чем у шедшей второй оппозиционной Демократической партии (12%), на третьем месте по популярности у избирателей была правоцентристская партия «Комэйто» — младший партнер ЛДП по правящей коалиции.

Воскресная победа ЛДП — третья подряд для партии на выборах в верхнюю палату. Либерал-демократы находятся у власти почти всю послевоенную историю страны, последний раз они уступали власть Демократической партии (с 2007 по 2012 год).

Нынешняя кампания запомнилась активным участием в ней женщин — из 370 кандидатов 104 были женщинами (рекорд для Японии), подсчитал японский канал NHK.

Расклад сил в японском парламенте

Парламент Японии состоит из двух частей — палаты советников (верхняя) и палаты представителей (нижняя). Срок полномочий членов верхней палаты, которая, согласно японскому законодательству, не может быть распущена, составляет шесть лет. Половина членов палаты переизбираются каждые три года.

По итогам выборов в палату советников в июле 2016 года ЛДП и «Комэйто» получили 145 мест из 242.

В палате представителей у ЛДП и «Комэйто» 313 из 465 мест (по итогам выборов 2017 года).

Как премьер Абэ использует победу

Занимающий пост премьера с 2012 года Синдзо Абэ намерен использовать время после выборов для реализации своего давнего намерения изменить послевоенную пацифистскую Конституцию страны. Ранее он надеялся, что конституционная реформа может вступить в силу уже в 2020 году. Этот год, по его мнению, может стать годом «перерождения Японии», так как будет ознаменован не только Олимпийскими играми, но и изменением основного закона.

Изменить премьер хочет ст. 9 принятой в 1947 году Конституции, в которой прописан отказ страны от создания регулярных вооруженных сил. В тексте статьи говорится, что страна «навечно отказывается от применения военной силы и ведения войны для разрешения любых международных споров». Для достижения этой цели страна обязалась не создавать сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. «Право на ведение государством войны не признается», — говорится в тексте. Однако в 1954 году в Японии были созданы силы самообороны, которые фактически частично выполняют армейские функции, но их статус в Конституции не прописан. Этот правовой недочет и хочет исправить премьер. «Наши силы самообороны <...> выполняют поставленные перед ними задачи, это вызывает доверие у 90% населения. В то же время само существование сил самообороны многие юристы называют антиконституционным», — обращал он внимание.

Абэ последовательно идет к тому, чтобы страна имела больше возможностей проецировать военную силу вовне. Во время первого срока премьерства в 2006–2007 годах он добился переименования управления сил самообороны в Министерство обороны, а должность начальника управления — в министра обороны Японии. Сначала он хотел полностью отменить положения 9-й статьи, но встретив противодействие политиков и общества, смягчил свою позицию и теперь предлагает только легализовать силы самообороны.

Как отмечает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, изменение Конституции вышло для премьера на первый план после того, как две другие основные внешнеполитические задачи, которые он поставил перед собой, оказались нереализуемыми. Во-первых, премьер Японии терпит фиаско в решении вопроса денуклеаризации Корейского полуострова, потому что председатель КНДР Ким Чен Ын категорически отказывается с ним встречаться, предпочитая встречи с президентом США Дональдом Трампом, председателем Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Во-вторых, заключение мирного договора между Россией и Японией и решение спорного вопроса принадлежности Курильских островов также буксует, объясняет Кистанов. Абэ грезит мечтой об изменении Конституции, потому что хочет оставить свой след в истории страны, резюмирует эксперт.

Получится ли у Абэ

О необходимости изменить Конституцию Абэ говорил еще до того, как впервые возглавил правительство в 2006 году. Изменение закона смогло бы повысить роль страны на международной арене, «более точно отразив положение Японии в современном мире», позволив ей принимать участие в международных миротворческих операциях. Однако времени на исполнение своих планов у Абэ немного — в 2021 году истекает его третий срок на посту лидера партии, а не будучи лидером, он не может быть премьером.

Согласно установленному в Японии порядку для внесения изменений в Конституцию необходимо созвать общенародный референдум — это вполне решаемая для Абэ задача, поскольку возглавляемая им партия ЛДП имеет большинство в обеих палатах парламента, рассказал РБК Валерий Кистанов. Однако референдум не гарантирует принятие решения: по данным общественных опросов, такое радикальное предложение не имеет поддержки среди населения, говорит он.

Опрос, проведенный Kyodo News в апреле этого года, показал, что 54% выступают против изменения Конституции, а около 40% согласны с предложением премьера.

Автор: Ксения Сигаева, Константин Нагаев
Теги: Япония, Синдзо Абэ, Выборы
Материалы по теме
Япония впервые за 30 лет возобновит китобойный промысел
Общество
Япония назвала неприемлемым размещение Россией истребителей на Курилах
Политика
Евросоюз и Япония потребовали от КНДР ликвидировать ядерное оружие
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter