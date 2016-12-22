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Киев ратифицировал соглашение для международного суда по катастрофе MH17
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Киев ратифицировал соглашение для международного суда по катастрофе MH17
Крушение малайзийского Boеing: итоги расследования, 14:34
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Киев ратифицировал соглашение для международного суда по катастрофе MH17
Документ определяет формат правового сотрудничества Украины и Нидерландов в рамках расследования обстоятельств крушения пассажирского лайнера над востоком Украины в 2014 году
На месте крушения лайнера. 11 ноября 2014 года. (Фото: Mstyslan Chernov / AP)

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о ратификации соглашения с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с крушением в 2014 году над Донбассом пассажирского самолета рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» и о выполнении этого соглашения сторонами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте украинского лидера.

Документ о сотрудничестве двух стран был подписан 7 июля 2017 года в Таллине. Соглашение определяет формат и порядок действий сторон в рамках расследования дела об авиакатастрофе, особенности передачи Украиной сведений этого уголовного производства, утверждает участие обвиняемых в обсуждениях дела в формате видеоконференции. Из соглашения следует, что украинская сторона имеет право применять меры до того, как решение об исполнении наказания будет принято судом.

Украинская сторона ратифицирует документ «с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к катастрофе самолета, в рамках судебной системы Нидерландов».

Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines под Донецком Еще 14 фото
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Пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Он был сбит над зоной конфликта на востоке Украины. Все находившиеся на борту 283 пассажира (граждане Нидерландов, Малайзии и Австралии) и 15 членов экипажа погибли.

В конце мая следствие в Нидерландах, изучавшее обстоятельства происшествия на протяжении нескольких лет, заключило, что самолет был сбит российским зенитным комплексом «Бук» из 53-й бригады ПВО, которая базируется в Курской области. Согласно выводам следственной группы, из России комплекс доставили на Украину, где он и оказался в руках ополченцев.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Украина , MH17 , Петр Порошенко , Донбасс , крушение самолета
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