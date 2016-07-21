«Угроза жизни нации»: что означает введение режима ЧП в Турции

После провала мятежа власти Турции ввели режим чрезвычайного положения, приостановив действие Европейской декларации прав человека и расширив полномочия президента. Эрдогану уже безразлична критика ЕС, считают эксперты

Сотрудник полиции в Анкаре, Турция (Фото: Hakan Goktepe/Pool Photo via AP)

Чрезвычайные обстоятельства

Вечером 20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца. Президент отметил, что это не означает введение в Турции военного правления, а экономические реформы в стране продолжатся. Введение режима чрезвычайного положения Эрдоган объяснил целями «защиты демократии, прав и свобод граждан, а также верховенства закона».

Днем позже турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил журналистам, что в период действия режима чрезвычайного положения будет приостановлено действие Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Европейская конвенция по правам человека является одним из основных документов Совета Европы и гарантирует соблюдение основных прав и свобод в государствах, подписавших ее. Среди прав, которые гарантирует конвенция, право на жизнь, личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство. Конвенция запрещает ​​​пытки, гарантирует свободу мысли, собраний, запрещает введение смертной казни в мирное время.

«Франция также ввела чрезвычайное положение. Они тоже приостановили действие ЕКПЧ на основании статьи 15», — заявил Куртулмуш, выступая перед журналистами. Куртулмуш при этом подчеркнул, что власти гарантируют турецким гражданам соблюдение основных прав и свобод и то, что на их повседневную жизнь режим чрезвычайного положения никак не повлияет.

Так же, как во Франции В ноябре 2015 года, после терактов «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) в Париже, Франция ввела чрезвычайное положение (которое не прекращено до сих пор). После этого Франция уведомила Совет Европы о том, что некоторые меры в рамках особого режима могут привести к отклонению от соблюдения некоторых прав, гарантированных ЕКПЧ. При этом подчеркивалось, что речь не идет о гарантиях права на жизнь, запрете пыток, запрете рабства и наказания строго на основании закона.

Ст.15 ЕКПЧ, на которую ссылается Куртулмуш, предполагает отступление от соблюдения конвенции «в случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни нации». При этом любая страна, которая использует предусмотренное ст.15 право, должна информировать генсека Совета Европы о причинах такого шага и введенных ею мерах. Генсек также должен быть поставлен в известность о сроках снятия режима ЧП.

В рамках режима чрезвычайного положения власти Турции получат право вводить комендантские часы и ограничивать свободу собраний, выдачи ордеров на обыск и арест будут осуществляться по упрощенной процедуре. Власти получат право издавать декреты, которые будут иметь силу закона и проходить через парламент после одобрения Эрдоганом лишь для процедуры формального одобрения. Правительство получит право запрещать издание и продажу печатных изданий, ограничивать вещание ТВ.

Ранее Турция уже прибегала к введению чрезвычайного положения в юго-восточных регионах страны — тогда это было реакцией на активность курдских боевиков. Этот режим был введен в 1987 году и снят лишь через 15 лет. Тогда власти получали возможность вводить комендантский час, выдавать ордера на обыски и аресты и ограничивать свободу собраний.

Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, которое приводит Bloomberg, после одобрения чрезвычайного положения парламентом его не сможет отменить даже Конституционный суд (высшая судебная инстанция страны).

Закрыть глаза на критику

​В интервью телеканалу Aj Jazeera в ответ на вопрос о возможном возвращении смертной казни в стране Эрдоган заявил, что критика со стороны ЕС не остановит его от принятия необходимых мер после провала военного переворота. «Евросоюз — это не весь мир, это лишь 28 стран. В США есть смертная казнь, в России есть [в действительности на территории России с 1995 года действует мораторий на смертную казнь]​, в Китае тоже есть», — заявил Эрдоган за несколько часов до объявления о режиме ЧС.

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже прокомментировал введение режима ЧП. По его словам, Анкара должна установить четкие сроки действия режима ЧП, по истечении которых немедленно его снять. «Любой другой сценарий принесет Турции вред как с внутриполитической, так и с внешнеполитической точки зрения», — сказал Штайнмайер.

По словам советника директора Российского института стратегических исследований, эксперта международного дискуссионного клуба «Валдай» Елены Супониной, сейчас Эрдоган пренебрежительно реагирует на критику Евросоюза. Турецкий лидер не стремится в ЕС так, как раньше, поскольку понимает, что европейцы в любом случае не пошли бы на членство Турции в блоке в ближайшее время. По мнению эксперта, введение чрезвычайного положения не направлено на какой-то конкретный слой — для властей Турции может быть не важно, принимали ли те или иные люди участие в попытке переворота. Чрезвычайное положение, считает Супонина, может ударить как по курдам, там и по свободе прессы, а также против оставшихся политических оппонентов Эрдогана. «В Турции сейчас будут искать черную кошку в черной комнате», — считает эксперт.

Со времени провала переворота прошло менее недели, за это время работу по подозрению в связях с путчистами потеряли более 53 тыс. человек. Из них почти 9 тыс. человек — в МВД, 21 тыс. — работники сферы образования, 6 тыс. военных, почти 3 тыс. судей и прокуроров и 1,5 тыс. университетских деканов. Более 6 тыс. человек были арестованы, из них более 100 — генералы.