А.Нелидова сегодня могут утвердить на пост главы Карелии
Политика, 21 июл 2010, 07:27
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А.Нелидова сегодня могут утвердить на пост главы Карелии
Парламент Карелии рассмотрит сегодня кандидатуру Андрея Нелидова на пост главы республики. А.Нелидов, который представлял Карелию в Совете Федерации, был назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона.
Ожидается, что сегодня он проведет консультации со всеми фракциями республиканского парламента, которые вынесут свое решение.
Кандидатура А.Нелидова была внесена на рассмотрение Законодательного собрания Карелии в минувшую субботу президентом РФ Дмитрием Медведевым. Бывший глава Карелии Сергей Катанандов добровольно ушел в отставку 30 июня.
Напомним, он руководил Карелией с 1998г.