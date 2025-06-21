Социологи раскрыли «душу России» для создания «визуального кода» страны

ВЦИОМ спросил россиян о «душе России» и рассказал о «социальном клее», отделяющем жителей страны от других обществ. Самыми отражающими «душу России» подарками для иностранца оказались балалайка, водка и шапка-ушанка

Фото: Владислав Шатило / РБК

На состоявшейся в субботу, 21 июня, сессии ПМЭФ «Настоящее и будущее визуального кода России: для людей, бизнеса и государства» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров представил исследование, посвященное тому, как россияне понимают «душу России». Оно было подготовлено полстером совместно с фондом «Инносоциум» (социокреативная платформа «Росконгресса»).

В ходе исследования россиян спрашивали о том, с чем у них ассоциируется выражение «душа России». Это был открытый вопрос, так что респонденты могли назвать что угодно. Их ответы социологи разделили на группы: треть связали «душу России» с народом, духовность назвали менее трети опрошенных, каждый пятый назвал природу, каждый десятый — культуру, а государство и символы России выбрали 11%. В категории «народ» самыми популярными ответами были люди и россияне (их назвали 16%), положительные качества людей (доброта, поддержка, открытость, взаимопомощь) назвали 8%. В категории «духовность» — патриотизм, любовь к Родине, гордость выбрали 8%, а православие, веру в Бога, святую Русь, церковь — 4% опрошенных. Говоря о «природе», россияне в основном называли бескрайние просторы, леса, о «культуре» — историю, традиции. В группе «государственные символы» лидировали «Москва и столица» (3%) и президент страны (2%).

При этом в исследовании отмечается, что молодежь (18–35 лет) вкладывает в понятие «душа России» больше природной поэтики и единства, а старшее поколение — больше человеческих качеств.

Также социологи спрашивали россиян, какой предмет, который лучше всего отражает «душу России», они бы подарили иностранцу. 79% ответов связаны с элементами традиционной культуры. В лидерах: балалайка (8%), алкоголь, водка (по 6%), шапка-ушанка (6%), мишка косолапый (6%), флаг России (5%), национальная одежда (5%), книга (4%), платок (4%), самовар (3%), валенки (2%).

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Кроме того, респондентов попросили поделиться своим мнением по поводу того, как должна выглядеть «душа России» в креативных продуктах, таких как дизайн одежды и сувениры. Среди всех опрошенных больше всего набрал ответ — отсылки к русской природе (35%), на втором месте — цитаты из классической литературы, на третьем — использование государственных символов. А вот среди опрошенных в возрасте 18–35 лет топ-3 немного отличается: 38% из них, отвечая на этот вопрос, выбрали цитаты, чуть меньше респондентов выбрали отсылки к русской природе, на третьем месте — использование традиционных орнаментов.

Как пояснил Валерий Федоров, исследование проводится в том числе для создания «визуального кода» России, который будет использоваться в креативных индустриях. Отвечая на вопрос РБК о категории «духовность», социолог пояснил, что, по его оценке, под ней россияне понимают то, что отличает их от жителей других стран, некий «социальный клей». «Этим понятием они отделяют себя от других обществ, которые, по их мнению, не все, но в большинстве своем менее духовные, не такие устремленные вверх. В первую очередь это отстройка от западного общества, которое россияне воспринимают менее идеалистическим, чем российское», — сказал социолог.

Замдиректора фонда «Росконгресс», председатель совета фонда «Инносоциум» Елена Маринина заявила, что для развития креативных индустрий необходимо систематизировать их работу, поэтому и есть необходимость в таких исследованиях.