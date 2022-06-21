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Военная операция на Украине ,  

Кадыров ответил «шибко умным» о своем отношении к народу Казахстана

Глава Чечни в ответ на упреки «недальновидных блогеров» заявил, что не позволяет ни себе, ни другим плохо отзываться о казахах, как и о других народах бывшего СССР, но оставляет за собой право критиковать политику этих стран
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не позволяет ни себе, ни другим плохо отзываться о казахах. Об этом он написал в Telegram. Так Кадыров ответил «недальновидным блогерам», которые, как он считает, вырывают фразы из контекста и «пытаются снять все сливки «хайпа» с приставкой «заявил Кадыров».

«Вот и сейчас кто-то шибко умный с чего-то вдруг решил, что я каким-то образом имею что-то против казахского народа, а за этим шибко умным подтянулись другие шибко умные, — заметил он. — В моем видеообращении я подчеркнул, что речь идет о политике, об ОДКБ, о политической позиции государства, а не о народе».

Кадыров заявил об отсутствии страха России перед санкциями
Политика
Рамзан Кадыров

Кадыров на видеозаписи от 18 июня обратился к странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с вопросом, почему они обходят молчанием ситуацию вокруг Украины. По его мнению, эта организация бесполезна для России.

«Вот есть организация ОДКБ, по-моему. От этой организации для России никакой пользы нет, а Россия всем помогает. Вот европейские лидеры так называемые приезжают к Путину, по телефону переговоры, делают все, чтобы как-нибудь что-нибудь, — они-то защищают интересы Украины и являются сами соучастниками. А вы, в ОДКБ, почему-то молчите», — отметил глава Чечни, связав нежелание государств ОДКБ высказывать открыто свое мнение с боязнью санкций Запада.

Он призвал страны высказаться, выразив уверенность, что им ничего не будет за это. Россия, помогая союзникам, не боялась санкций.

«Когда между Арменией и Азербайджаном была война, ключевую роль [в урегулировании] сыграл Путин. Когда Казахстан начал терять суверенитет, кто помог? Россия», — продолжил Кадыров. Помимо России в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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В частности, казахстанский журналист Сергей Пономарев в ответ на прозвучавший упрек напомнил, что казахи в 1944 году помогали выжить полумиллиону депортированных чеченцев. «Казахи не дали им умереть с голоду в зимней степи — сами полуголодные, ломали последнюю лепешку пополам и давали кров ослабевшим чеченским детям в своих мазанках», — написал он, как сообщает МК.

Глава Чечни на это ответил: «Я никогда не позволю себе или кому-то другому говорить что-то плохое в адрес казахов, которые делились с чеченцами в 1944 году последним куском хлеба». Это же относится и к другим народам бывшего СССР, заявил он в Telegram.

В то же время Кадыров оставил за собой право критиковать политику стран. «И всегда говорю ровно то, что думаю», — резюмировал он.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Военная операция на Украине Рамзан Кадыров критика ОДКБ Казахстан

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