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Политика ,  
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Горбачев-фонд опроверг сообщения о вывозе Нобелевской медали в Германию

Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС
Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС

Информация о вывозе в Германию Нобелевской медали первого президента СССР Михаила Горбачева не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе Горбачев-фонда.

«Утверждение о вывозе Нобелевской премии в Германию представляет собой клеветническую инсинуацию», — сказали в пресс-службе фонда. Там сообщили, что денежную часть Нобелевской премии мира экс-президент в 1991 году направил на благотворительные цели — в шесть медицинских учреждений в России, на Украине и в Белоруссии. Медаль и диплом лауреата находятся в собственности Горбачева, отметили в фонде.

«В настоящее время у Горбачев-фонда нет возможности экспонировать в одном месте все предметы и документы, входящие в собрание Музея перестройки. Часть из них экспонируется в Горбачев-фонде, часть передана в различные российские музеи, остальные находятся на хранении», — отметили в пресс-службе.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее Telegram-канал Brief со ссылкой на источник сообщил, что «дочь Горбачева вывезла Нобелевскую медаль отца в Германию».

Горбачев получил Нобелевскую премию мира 15 октября 1990 года. В заявлении Нобелевского комитета говорилось, что он награжден «за ведущую роль в мирном процессе».

Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, он занимал эту должность с 1985 по 1991 год. В конце 1980-х он был председателем президиума Верховного совета СССР, председателем Верховного совета СССР, а в 1990–1991 годах занимал пост президента СССР.

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