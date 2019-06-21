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Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,11%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Глава Foxconn покинул должность ради борьбы за пост президента Тайваня
Богатейший предприниматель Тайваня Терри Гоу объявил об уходе с поста главы компании Foxconn, чтобы сосредоточиться на участии в выборах президента
Терри Гоу (Фото: Eason Lam / Reuters)

Тайваньский миллиардер Терри Гоу в пятницу объявил об уходе с поста председателя совета директоров компании Hon Hai Precision Industry Co., известной под торговой маркой Foxconn, сообщает издание Taiwan News.

Гоу останется членом совета директоров Foxconn, новым главой которого избран Лю Янвэй, возглавлявший ранее Foxconn Integrated Technology Co., дочернее предприятие крупнейшей компании Тайваня.

Сложив полномочия главы Foxconn, Гоу заявил, что намерен сосредоточить свои усилия на работе на благо Китайской Республики (официальное название Тайваня), сообщает Центральное агентство новостей (ЦАН). В апреле он говорил, что примет участие в выборах президента страны (пройдут в 2020 году) в качестве кандидата от Гоминьдана (Китайская национальная народная партия).

Праймериз Гоминьдана должны пройти в начале следующего месяца, результаты планируется объявить 15 июля. В настоящее время на звание кандидата от партии претендуют пять человек, в том числе и Гоу.

Forbes оценивает состояние Гоу в $6,6 млрд, что делает его богатейшим человеком Тайваня. Однако, по данным Bloomberg, у бизнесмена «всего» $4,25 млрд и он лишь третий в рейтинге богачей острова. Компания Hon Hai Precision Industry Co. была основана Гоу в 1974 году, а в 198-м стала известна как Foxconn. В настоящее время это один из крупнейших в мире контрактных производителей электроники, который осуществляет производство комплектующих и сборку высокотехнологической продукции для других компаний (Apple, Sony, Canon, Microsoft и т.д.). Те, в свою очередь, продают изделия под собственными брендами.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Тайвань, Foxconn
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