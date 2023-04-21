Вице-премьер Великобритании Рааб подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении

Доминик Рааб (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб написал заявление об отставке после обвинений в неподобающем поведении.

«Я пишу, чтобы подать в отставку из правительства после получения отчета, появившегося в результате расследования Адама Толлея. Я призвал к расследованию и обязался уйти в отставку, если выяснятся факты в буллинге», — говорится в документе, который Рааб разместил в Twitter.

В письме премьер-министру Великобритании Риши Сунаку Рааб отметил, что в расследовании учли только два обвинения, а остальные заявления были проигнорированы. По его мнению, расследование создало опасный прецедент, так как это может вызвать волну ложных жалоб на министров.

Рааб также извинился за «непреднамеренный стресс или оскорбление», которое он мог кому-то нанести. Он добавил, что продолжает поддерживать Сунака.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что британский премьер получил отчет по неподобающему поведению Рааба по отношению к сотрудникам. Первые обвинения в отношение него появились в ноябре 2022 года. Вице-премьер попросил Сунака назначить адвоката Толлея для проведения независимого расследования.

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