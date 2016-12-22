В Киеве задержали работавшего на военном предприятии «российского шпиона»

В СБУ заявили о задержании сотрудника стратегического предприятия Минобороны Украины, который собирал информацию для «российских кураторов»

Фото: Светлицкий Сергей / ИнА «Украинское фото»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны страны, которого заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-служб СБУ.

Задержанный — уроженец России, полковник запаса Вооруженных сил Украины. По данным украинской спецслужбы, мужчина «был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки» в июле 2017 года, когда посещал своих близких родственников в России.

За денежное вознаграждение бывший украинский военный собирал информацию с ограниченным доступом в сфере обороны Украины для передачи ее «российским кураторам», заявили в СБУ. «Кураторов», в частности, интересовала информация по выполнению гособоронзаказа и разработке авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, которые используются украинскими войсками на Донбассе.

По утверждению СБУ, подозреваемый ​«пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства» для того, чтобы передать его в Россию.

Впоследствии мужчина собирался переехать в Россию и получить российское гражданство, считают в СБУ, он уже получил вид на жительство и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории. С «кураторами» предполагаемый шпион общался во время поездки в Россию и по электронной почте.

Против задержанного заведено дело о государственной измене.