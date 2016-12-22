Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,82 61,04 EUR Нал. 76,20 75,11 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 61,32 +0,46 EUR ЦБ. 75,65 +0,25 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 8756,40 +449,00 MOEX 2232,66 +0,39% RTS 1145,80 -0,68% Brent 73,71 +0,15% DJIA 24462,94 -0,82% Nasdaq 7146,13 -1,27% FTSE 7368,17 +0,54%
Журналист обвинил Трампа в обмане ради места в списке Forbes
Лента новостей
Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 11:05, РБК и Билайн Президент Черногории Джуканович запланировал наладить отношения с Россией 11:02, Политика СМИ анонсировали переход капитана «Барселоны» в китайский клуб 10:46, Спорт Нацполиция начала расследование массового отравления детей под Луганском 10:18, Общество Госдеп рассказал о пытках, коррупции и цензуре на Украине и в Крыму 10:10, Политика Как французские школьники собрали полноценный VR-шлем дешевле $100 10:00, Технологии и медиа «С мозгами все хорошо»: как в России создают необычные гаджеты 09:58, Фотогалерея  Военная техника для участия в параде Победы прибыла в Москву 09:47, Политика Один человек погиб в результате возгорания грузовика с химикатами в Китае 09:20, Общество Украинский министр заявил о невозможности вернуть Крым в ближайшее время 09:01, Политика Китай поприветствовал решение КНДР остановить ядерные испытания 08:31, Политика Глава Минстроя назвал города — кандидаты на реновацию 08:28, Политика Косачев назвал решение КНДР по ядерным испытаниям «шансом на деэскалацию» 07:15, Политика В Приморье завели дело на осквернивших могилы подростков 07:00, Общество Ударная группа ВМС США начала выполнять задачи в Средиземном море 06:55, Политика МИД Японии потребовал завершить денуклеаризацию КНДР к 2020 году 06:35, Политика В Японии приветствовали отказ Северной Кореи от ядерных испытаний 05:55, Политика Посольство России попросило объяснить передачу данных по «делу Скрипаля» 05:42, Политика В США и Европе объявили о срочных проверках 700 двигателей Boeing-737 05:22, Общество Мадуро заявил о готовности урегулировать конфликт с Панамой 05:10, Политика В ООН заявили о нехватке средств для оказания гуманитарной помощи Украине 04:57, Общество Во Владивостоке частично обрушилась пристройка столетнего дома 04:31, Общество В Сеуле приветствовали решение КНДР об остановке ядерных испытаний 04:21, Политика Полиция Мексики нашла похищенный кубок УЕФА 04:05, Общество AP узнало о недовольстве Трампа из-за пропущенного звонка Путина 03:48, Политика Министры обороны США и Японии договорились оказывать давление на КНДР 03:31, Политика Франция обвинила Россию в фальсификации заявлений о химатаке в Сирии 03:23, Политика Звезду сериала «Тайны Смолвиля» арестовали по обвинению в работорговле 03:06, Общество
Журналист обвинил Трампа в обмане ради места в списке Forbes
Политика, 11:13
0
Журналист обвинил Трампа в обмане ради места в списке Forbes
Через 34 года журналист Джонатан Гринберг вспомнил об одном телефонном разговоре и решил, что его собеседником был Дональд Трамп, изменивший голос. По словам Гринберга, Трамп пытался убедить его, что обладает миллиардом долларов
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Журналист Джонатан Гринберг обвинил президента США Дональда Трампа в обмане, который тот совершил, чтобы попасть в список 400 богатейших людей Америки журнала Forbes. Об этом Гринберг рассказал в интервью The Washington Post.

Эта история произошла в мае 1984 года, Гринберг тогда отвечал в Forbes за составление рейтинга 400 самых богатых людей мира. По словам журналиста, ему позвонил член руководства группы компаний Trump Organization, ​ который представился как Джон Бэррон. «Я тогда третий год отвечал за Forbes 400, ежегодный рейтинг самых богатых людей Америки. В предыдущем издании мы оценили состояние Трампа в $200 млн, и это была только пятая часть той суммы, которую он называл в своих интервью», — заявил Гринберг.

Топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

По словам журналиста, собеседник пытался убедить его, что на самом деле Трампа следует считать миллиардером.

Гринберг пояснил, что только сейчас он переслушал запись разговора. Он считает, что разговаривал с самим Трампом, которому удалось изменить голос до неузнаваемости. Газета опубликовала аудиозапись разговора и его расшифровку. Никаких доказательств, например экспертиз, журналист при этом не привел.

Далее он рассказал, что не поверил Бэррону-Трампу и гордится этим. «Но потребовались десятилетия, чтобы развеять сложный фарс, который Трамп разыграл, чтобы создать образ одного из самых богатых людей в Америке. Почти каждое утверждение, подтверждающее его притязания, не соответствовало действительности. Трамп был не просто беднее, чем он сказал. Со временем я узнал, что он вообще не должен был попасть в первые три списка Forbes 400. В наш первый в истории список, в 1982 году, мы включили его с состоянием в $100 млн, но Трамп на самом деле стоил примерно $5 млн — ничтожная сумма по стандартам его суперсостоятельных соседей по списку. Об этом стало известно только годы спустя из правительственных отчетов и бухгалтерских книг», — заверил журналист.

Он также объяснил методику составления первых списков Forbes. ​«Малькольм Форбс придумал идею Forbes 400 в 1981 году и поручил мне провести год, путешествуя по стране и спрашивая богатых людей друг о друге, а также тех, кто работал с ними. Наиболее сложным сектором была оценка частной недвижимости. Мой дед был бухгалтером в ряде крупных нью-йоркских девелоперов, поэтому у меня было преимущество, поскольку я знал там многих игроков. Но отчетность была непрозрачной, поскольку очень мало соответствующих финансовых документов было открыто, поэтому мы несоразмерно полагались на то, что нам говорили люди», — пояснил Гринберг.

В ходе предвыборной гонки Трамп заявлял, что его состояние составляет около $10 млрд, однако отказался опубликовать на​​логовую декларацию.

«Правило Трампа»: делить на три

В журнале Forbes уже отреагировали на эту публикацию. В статье о работе с Трампом говорится, что при работе с ним редакция вывела эмпирическое правило: делить на три суммы, которые он называет, говоря о своем состоянии. «Делить на три — это эмпирически выведенное в течение многих лет правило, неофициально известное, как «правило Трампа», несмотря на то что для оценки состояния Трампа мы говорим с более чем 100 людьми каждый год», — заявил главный редактор Forbes USA Рэндалл Лейн.

«Большинство его проектов теперь финансируется за счет денег других людей. Трамп неоднократно говорил Forbes, что он стоит $10 млрд. Это не так. Но он и не банкрот. Заключение сделок с чужими деньгами — это хороший и относительно безопасный бизнес. Мы потратили тысячи часов, очищая данные о нем, и чувствуем себя хорошо с нашей оценкой в $3,1 млрд, или менее трети того, что он утверждал», — добавил Лейн.

В рейтинге Forbes 400 по итогам 2017 года Трамп занял 248-е место, издание оценило его капитал в $3,1 млрд.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Дональд Трамп , обман , обвинение
Главное
Госдеп рассказал о пытках, коррупции и цензуре на Украине и в Крыму Политика
Материалы по теме
AP узнало о недовольстве Трампа из-за пропущенного звонка Путина Политика
Трамп отреагировал на решение КНДР об остановке ядерных испытаний Политика
Штаб Трампа прокомментировал иск демократов о «сговоре с Россией» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.