Журналист обвинил Трампа в обмане ради места в списке Forbes

Журналист Джонатан Гринберг обвинил президента США Дональда Трампа в обмане, который тот совершил, чтобы попасть в список 400 богатейших людей Америки журнала Forbes. Об этом Гринберг рассказал в интервью The Washington Post.
Эта история произошла в мае 1984 года, Гринберг тогда отвечал в Forbes за составление рейтинга 400 самых богатых людей мира. По словам журналиста, ему позвонил член руководства группы компаний Trump Organization, который представился как Джон Бэррон. «Я тогда третий год отвечал за Forbes 400, ежегодный рейтинг самых богатых людей Америки. В предыдущем издании мы оценили состояние Трампа в $200 млн, и это была только пятая часть той суммы, которую он называл в своих интервью», — заявил Гринберг.
По словам журналиста, собеседник пытался убедить его, что на самом деле Трампа следует считать миллиардером.
Гринберг пояснил, что только сейчас он переслушал запись разговора. Он считает, что разговаривал с самим Трампом, которому удалось изменить голос до неузнаваемости. Газета опубликовала аудиозапись разговора и его расшифровку. Никаких доказательств, например экспертиз, журналист при этом не привел.
Далее он рассказал, что не поверил Бэррону-Трампу и гордится этим. «Но потребовались десятилетия, чтобы развеять сложный фарс, который Трамп разыграл, чтобы создать образ одного из самых богатых людей в Америке. Почти каждое утверждение, подтверждающее его притязания, не соответствовало действительности. Трамп был не просто беднее, чем он сказал. Со временем я узнал, что он вообще не должен был попасть в первые три списка Forbes 400. В наш первый в истории список, в 1982 году, мы включили его с состоянием в $100 млн, но Трамп на самом деле стоил примерно $5 млн — ничтожная сумма по стандартам его суперсостоятельных соседей по списку. Об этом стало известно только годы спустя из правительственных отчетов и бухгалтерских книг», — заверил журналист.
Он также объяснил методику составления первых списков Forbes. «Малькольм Форбс придумал идею Forbes 400 в 1981 году и поручил мне провести год, путешествуя по стране и спрашивая богатых людей друг о друге, а также тех, кто работал с ними. Наиболее сложным сектором была оценка частной недвижимости. Мой дед был бухгалтером в ряде крупных нью-йоркских девелоперов, поэтому у меня было преимущество, поскольку я знал там многих игроков. Но отчетность была непрозрачной, поскольку очень мало соответствующих финансовых документов было открыто, поэтому мы несоразмерно полагались на то, что нам говорили люди», — пояснил Гринберг.
В ходе предвыборной гонки Трамп заявлял, что его состояние составляет около $10 млрд, однако отказался опубликовать налоговую декларацию.
«Правило Трампа»: делить на три
В журнале Forbes уже отреагировали на эту публикацию. В статье о работе с Трампом говорится, что при работе с ним редакция вывела эмпирическое правило: делить на три суммы, которые он называет, говоря о своем состоянии. «Делить на три — это эмпирически выведенное в течение многих лет правило, неофициально известное, как «правило Трампа», несмотря на то что для оценки состояния Трампа мы говорим с более чем 100 людьми каждый год», — заявил главный редактор Forbes USA Рэндалл Лейн.
«Большинство его проектов теперь финансируется за счет денег других людей. Трамп неоднократно говорил Forbes, что он стоит $10 млрд. Это не так. Но он и не банкрот. Заключение сделок с чужими деньгами — это хороший и относительно безопасный бизнес. Мы потратили тысячи часов, очищая данные о нем, и чувствуем себя хорошо с нашей оценкой в $3,1 млрд, или менее трети того, что он утверждал», — добавил Лейн.
В рейтинге Forbes 400 по итогам 2017 года Трамп занял 248-е место, издание оценило его капитал в $3,1 млрд.