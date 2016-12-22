Журналист обвинил Трампа в обмане ради места в списке Forbes

Через 34 года журналист Джонатан Гринберг вспомнил об одном телефонном разговоре и решил, что его собеседником был Дональд Трамп, изменивший голос. По словам Гринберга, Трамп пытался убедить его, что обладает миллиардом долларов

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Журналист Джонатан Гринберг обвинил президента США Дональда Трампа в обмане, который тот совершил, чтобы попасть в список 400 богатейших людей Америки журнала Forbes. Об этом Гринберг рассказал в интервью The Washington Post.

Эта история произошла в мае 1984 года, Гринберг тогда отвечал в Forbes за составление рейтинга 400 самых богатых людей мира. По словам журналиста, ему позвонил член руководства группы компаний Trump Organization, ​ который представился как Джон Бэррон. «Я тогда третий год отвечал за Forbes 400, ежегодный рейтинг самых богатых людей Америки. В предыдущем издании мы оценили состояние Трампа в $200 млн, и это была только пятая часть той суммы, которую он называл в своих интервью», — заявил Гринберг.

По словам журналиста, собеседник пытался убедить его, что на самом деле Трампа следует считать миллиардером.

Гринберг пояснил, что только сейчас он переслушал запись разговора. Он считает, что разговаривал с самим Трампом, которому удалось изменить голос до неузнаваемости. Газета опубликовала аудиозапись разговора и его расшифровку. Никаких доказательств, например экспертиз, журналист при этом не привел.

Далее он рассказал, что не поверил Бэррону-Трампу и гордится этим. «Но потребовались десятилетия, чтобы развеять сложный фарс, который Трамп разыграл, чтобы создать образ одного из самых богатых людей в Америке. Почти каждое утверждение, подтверждающее его притязания, не соответствовало действительности. Трамп был не просто беднее, чем он сказал. Со временем я узнал, что он вообще не должен был попасть в первые три списка Forbes 400. В наш первый в истории список, в 1982 году, мы включили его с состоянием в $100 млн, но Трамп на самом деле стоил примерно $5 млн — ничтожная сумма по стандартам его суперсостоятельных соседей по списку. Об этом стало известно только годы спустя из правительственных отчетов и бухгалтерских книг», — заверил журналист.

Он также объяснил методику составления первых списков Forbes. ​«Малькольм Форбс придумал идею Forbes 400 в 1981 году и поручил мне провести год, путешествуя по стране и спрашивая богатых людей друг о друге, а также тех, кто работал с ними. Наиболее сложным сектором была оценка частной недвижимости. Мой дед был бухгалтером в ряде крупных нью-йоркских девелоперов, поэтому у меня было преимущество, поскольку я знал там многих игроков. Но отчетность была непрозрачной, поскольку очень мало соответствующих финансовых документов было открыто, поэтому мы несоразмерно полагались на то, что нам говорили люди», — пояснил Гринберг.

В ходе предвыборной гонки Трамп заявлял, что его состояние составляет около $10 млрд, однако отказался опубликовать на​​логовую декларацию.

«Правило Трампа»: делить на три

В журнале Forbes уже отреагировали на эту публикацию. В статье о работе с Трампом говорится, что при работе с ним редакция вывела эмпирическое правило: делить на три суммы, которые он называет, говоря о своем состоянии. «Делить на три — это эмпирически выведенное в течение многих лет правило, неофициально известное, как «правило Трампа», несмотря на то что для оценки состояния Трампа мы говорим с более чем 100 людьми каждый год», — заявил главный редактор Forbes USA Рэндалл Лейн.

«Большинство его проектов теперь финансируется за счет денег других людей. Трамп неоднократно говорил Forbes, что он стоит $10 млрд. Это не так. Но он и не банкрот. Заключение сделок с чужими деньгами — это хороший и относительно безопасный бизнес. Мы потратили тысячи часов, очищая данные о нем, и чувствуем себя хорошо с нашей оценкой в $3,1 млрд, или менее трети того, что он утверждал», — добавил Лейн.

В рейтинге Forbes 400 по итогам 2017 года Трамп занял 248-е место, издание оценило его капитал в $3,1 млрд.