СМИ назвали губернатора Кубани претендентом на пост главы Минсельхоза

Одним из кандидатов на пост министра сельского хозяйства может стать Александр Ткачев, сообщили два источника Интерфакса. Не исключено, что о перестановках в Минсельхозе объявят 21 апреля

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев (Фото: ТАСС)

Одним из кандидатов на пост министра сельского хозяйства, который, по неофициальной информации, скоро станет вакантным, может оказаться губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. О том, что на пост главы Минсельхоза рассматривается кандидатура руководителя одного из главных аграрных регионов, Интерфаксу сообщили два источника в органах власти.

По словам одного из них, преемника нынешнего министра Николая Федорова, о возможной скорой отставке которого СМИ узнали на прошлой неделе, могут назвать в самое ближайшее время. Собеседник агентства не исключил, что это произойдет уже во вторник, 21 апреля.

Официального подтверждения этой информации нет.

О возможной скорой отставке нынешнего главы Минсельхоза на прошлой неделе сообщил Интерфакс со ссылкой на несколько источников в органах власти. В числе потенциальных кандидатов на пост министра источники назвали губернатора Новгородской области Сергея Митина, который до своего утверждения в должности главы региона в 2007 году несколько лет был заместителем министра сельского хозяйства.

Еще один собеседник агентства не исключил, что в качестве претендента на пост главы Минсельхоза может рассматриваться заместитель Федорова, бывший губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский.

Ранее помощник Федорова Николай Васильев говорил ТАСС, что на вторник, 21 апреля, у Федорова запланирована поездка в Египет для участия в заседании Российско-египетской межправительственной комиссии. При этом два источника агентства в ведомстве отметили, что в последние дни аппаратные позиции Федорова были ослаблены из-за претензий высшего руководства к состоянию дел в сельскохозяйственной отрасли, но информацией о принятии решения об отставке они не располагают.

Николай Федоров в 1990–1993 годах был министром юстиции РФ, в 1994–2010 годах возглавлял Чувашию. Министром сельского хозяйства был назначен в мае 2012 года.

Александр Ткачев возглавляет Краснодарский край с января 2001 года.