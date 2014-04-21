Лукашенко против: как Минск использует Крым в своих интересах

Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник выступит с ежегодным обращением к народу и Национальному собранию. В своем послании он, безусловно, выскажет позицию о недопустимости внешнего вмешательства во внтуриполитические процессы на Украине, уверен близкий к администрации белорусского президента политолог Сергей Мусиенко.

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"Белоруссия придерживается осторожной и взвешенной позиции по Украине, поэтому это не будет резким выпадом в адрес России. Скорее всего, президент подчеркнет важность сохранения мира, недопустимость федерализации Украины и нарушения ее границ", - заявил Мусиенко.

Позиция отдельно от Москвы

В украинском вопросе власти Белоруссии заняли радикально отличающуюся от российской позицию. Официальный Минск признал переходное правительство Украины. Лукашенко открыто объявил, что выступает "категорически против" федерализации Украины, считая ее "завтрашним расколом" страны, а и.о. президента Александра Турчинова назвал "интеллектуалом, который говорит только правду".

Поздравляя в воскресенье христиан с праздником Пасхи, Лукашенко несколько раз намекал на то, что не допустит повторения украинских событий на территории своего государства. Война "уже даже не у нашего порога", заметил он, вспомнив о сирийском конфликте, "это уже у нас". "Я это говорю не для того, чтобы нагнетать обстановку. Белорусы не те люди, которых можно наклонять и так далее", - обмолвился Лукашенко, призвав соотечественников ценить "мир и спокойствие". При этом государственную самостоятельность Белоруссии в той же речи он назвал высшей ценностью. "Наша государственность непоколебима, и всякие разговоры о том, что мы завтра войдем в какие-то государства, для Беларуси неприемлемы", - заявил Лукашенко.

Белорусский президент не ограничился выступлениями. 17 апреля он провел телефонные переговоры с польским премьером Дональдом Туском: лидеры страны беседовали впервые после подавления Лукашенко послевыборных выступлений оппозиции в 2010г. По инициативе польской стороны "в ходе разговора обсуждалось развитие международной обстановки в связи с происходящими на Украине событиями", заявила пресс-служба президента Белоруссии. Сообщения об этом появились на сайте госинформагентства БЕЛТА и ряда других белорусских СМИ, однако вскоре после этого пропали. Туск лично подтвердил факт разговора, назвав его оправданным "драматической ситуацией на Украине".

На следующий день польский президент Бронислав Коморовский на пресс-конференции сослался на мнение своего белорусского коллеги: "Федерализация - опасна для Украины, даже президент Лукашенко увидел в ней перспективу катастрофы для украинского государства". Это не помешало, правда, белорусскому лидеру де-факто признать присоединение Крыма и объявить в начале апреля министру обороны РФ Сергею Шойгу, что Белоруссия "всегда будет с Россией".

Выгоды с двух сторон

Позиции Москвы и Минска "отличны и должны быть отличными", сказал РБК доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России Кирилл Коктыш. Он призвал не искать в заявлениях Лукашенко многозначительных намеков на отдаление от Москвы: "это обычный восточноевропейский сценарий", при котором бывшие советские республики и сателлиты вроде Польши конкурируют друг с другом, получая бонусы то от Москвы, то от Запада.

Мусиенко считает, что в экономической части послания Лукашенко также будет говорить о сотрудничестве с Украиной. Это один из основных торгово-экономических партнеров Белоруссии, но двусторонний товарооборот сократился с $7,9 млрд в 2012г. до $6 млрд в минувшем году. Из-за снижения объемов двусторонней торговли Белоруссия сместилась на одну позицию и стала пятым по важности торгово-экономическим партнером Украины, Киев же остался на традиционном втором месте для белорусской внешней торговли. Ранее посол Белоруссии на Украине Валентин Величко объяснил снижение объемов товарооборота политическим кризом в Киеве. "Но сальдо остается по-прежнему положительным, несмотря на политическую ситуацию", - заявил 15 апреля глава МИД республики Владимир Макей. Первый месяц 2014г. не дает поводов для оптимизма: объемы торговли еще больше снизились, достигнув 83,1% от объема января прошлого года, свидетельствуют данные Белстата.

Коктыш напоминает о прозвучавшем после встречи Лукашенко с Турчиновым белорусском предложении релокализовать украинские предприятия ВПК, которые ориентируются на российский рынок и которым грозят катастрофические убытки в случае разрыва отношений между Москвой и Киевом по линии военно-технического сотрудничества. "Давайте попробуем с украинцами договориться и вместе поработать, чтобы не пропали интеллектуальные, инженерные центры, конструкторы на Украине", - заявил Лукашенко 2 апреля, посещая 558-й Авиационный ремонтный завод в Барановичах. Встречных предложений со стороны Украины пока не последовало, хотя первый вице-премьер Виталий Ярема и заявил, что "западные партнеры" требуют разрыва военно-промышленных связей с Россией.

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Это сотрудничество достаточно обширно. Так, холдинг "Вертолеты России", например, имеет $1,2-миллиардный контракт с запорожской корпорацией "Мотор-Сич" на поставку двигателей для многоцелевых вертолетов Ми-8/17 и Ка-32. Кроме того, на Украине производятся двигатели для пассажирских самолетов Ан-140 и Ан-148, силовые установки для российских кораблей, межконтинентальные ракеты Р-36М2 "Воевода", российско-украинские ракеты-носители "Днепр". С 2008г. по 2013г., свидетельствуют данные Стокгольмского института исследований проблем мира, украинский военный экспорт в Россию составил $250 млн.

Дистанцирование на пользу рейтинга

Молчание Киева на предложение Лукашенко должно разочаровывать, предполагает Коктыш, поэтому, возможно, Минск и отказался от активной роли во внутриукраинском урегулировании, которую ему прочили многие эксперты. "Встает вопрос о том, насколько украинское руководство способно заключать такие сделки", - обозначил аналитик условия возможного сближения Лукашенко с новыми украинскими властями.

Дистанцирование от Москвы сыграло на руку Лукашенко и с точки зрения внутренней политики, уверены белорусские социологи. Апрельские данные Независимого института социально-экономических и политических исследований свидетельствуют, что доверяющих президенту белорусов вновь стало больше, чем не доверяющих: 46 и 44% на конец марта против 38 и 47% в декабре 2013г. По тем же данным, почти треть белорусов - 28% - считают отстранение Януковича от власти "справедливой карой за кровопролитие", а 55% называют события на Майдане "государственным переворотом и захватом власти". В России, по данным ВЦИОМ, только 8% респондентов назвали украинские события революцией, а 81% - анархией, гражданской войной или государственным переворотом.

Однако, несмотря на демонстративное дружелюбие Лукашенко по отношению к новой украинской власти, Минск не готов пересматривать свою внутреннюю политику и допускать оппозицию к участию в политических процессах. "Никаких политических реформ, конечно, не будет. Здесь другой формат оппозиции, они - маргиналы, поддерживаемые иностранными государствами. А на Украине была еще воля народа", - объяснил отношение белорусских властей к собственной оппозиции Мусиенко.

Александр Артемьев