В.Зубков раскритиковал сочинских чиновников за медлительность

Процедура землеотвода для развития инфраструктуры Сочи неоправданно затянулась. С таким заявлением премьер-министр РФ Виктор Зубков выступил на заседании президиума Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, подготовке и проведению зимних Олимпийских игр в Сочи.

"В очередной раз приходится констатировать, что выполнение отдельных поручений неоправданно затянулось. Их немного, всего два", - сказал премьер. Он пояснил, что речь идет в первую очередь о землеотводе для развития городской инфраструктуры, в частности создания грузовых дворов и строительства портопунктов.

"Рассчитываю, что представитель Росимущества и губернатор Краснодарского края подробно доложат о причинах сбоя в работе и о том, как они планируют наверстывать отставание от графика", - заключил премьер.

Кроме того, в рамках сегодняшнего заседания председатель правительства РФ поручил профильным ведомствам в сжатые сроки начать формирование федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию транспортной системы страны на 2010-2015гг.

"Прошу в самое ближайшее время выйти на утверждение ФЦП по развитию транспортной системы страны на перспективу с 2010г. по 2015г.", - сказал он, открывая заседание президиума.

В.Зубков напомнил, что в начале апреля правительство утвердило поправки в существующую ФЦП "Модернизация транспортной системы Росси на 2008-2009гг.". По словам В.Зубкова, в настоящее время начинается проектирование транспортных развязок, разрабатывается проектно-сметная документация по грузовым районам сочинского порта.

При этом в соответствии с утвержденными документами, проектные работы должны быть завершены в июне с.г. "Возведение объектов транспортной инфраструктуры должно идти опережающими темпами для своевременного обеспечения поставок стройматериалов", - отметил премьер.