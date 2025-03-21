В СПЧ назвали сложности трудоустройства получивших инвалидность военных

При реинтеграции получивших инвалидность участников военной операции работодателям придется учитывать физические и психологические травмы, понадобятся новые корпоративные подходы, предупредили участники обсуждения в СПЧ

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Работодатели и вернувшиеся с фронта участники военных действий столкнутся с несколькими серьезными проблемами, среди которых не только физические увечья, но и психологические травмы соискателей, а также их нежелание возвращаться на прежние рабочие места, заявили участники прошедшего в четверг круглого стола в Совете по правам человека при президенте, посвященного реинтеграции работников с приобретенной инвалидностью.

В работе с людьми с инвалидностью необходимо сделать упор на их вовлечение в социальную жизнь, особый акцент надо сделать на обеспечении местом работы участников военной операции, заявил на заседании глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он напомнил, что за участниками боевых действий по закону забронированы их рабочие места, однако зачастую из-за ухудшения здоровья они не могут на них вернуться. К тому же есть категория молодых ветеранов, которые не успели получить специальность до участия в военных действиях, их предстоит сначала обучить.

Еще одну «особую группу», по мнению Фадеева, представляют люди с непогашенной судимостью. «Здесь необходимо использовать заработавший уже институт пробации, но не все ветераны готовы идти по тому же пути, по которому идут обычные люди, освободившиеся из мест заключения. Имеют на это моральные основания, потому что они на войне были и некоторые из них инвалидность получили. Здесь нужен особый порядок прохождения пробации», — сказал Фадеев. Пробация — помощь освободившимся заключенным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Фадеев обратил внимание на то, что работа с получившими инвалидность людьми нередко ведется имитационная, их нанимают фиктивно.

О необходимости пересмотреть законодательство в сфере трудоустройства сотрудников с инвалидностью говорила на заседании и председатель временной рабочей группы СПЧ по специальной военной операции Юлия Белехова. По ее словам, необходимо пересмотреть квоты на наем людей с ограниченными возможностями. По действующему законодательству, регионы могут устанавливать квоту, минимальный размер которой зависит от величины штата компании: если сотрудников больше 100 человек, квота может быть установлена в пределах 2–4% от среднего числа работников, а если сотрудников от 35 до 100 человек — квота до 3%, для компаний с менее 35 сотрудниками квот нет. По мнению Белеховой, эта цифра не менялась уже много лет, нужно изучить практику регионов и пересмотреть.

Также, по словам Белеховой, нужно расширить применение льгот и налоговых вычетов для участников Великой Отечественной войны на участников спецоперации: «Есть сегодня для участников Великой Отечественной войны льготы и налоговые вычеты — 3 тыс. руб. ежемесячно. Может быть, мы сюда допишем и участников специальной военной операции?»

Необходимо увеличить штрафы за неисполнение работодателем обязанности по выполнению квоты для приема на работу инвалидов, считает Белехова.

Последний раз штрафы повышались указом президента Владимира Путина в ноябре 2024 года. За неисполнение квоты предусмотрен административный штраф (на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб., на индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб). «Труд, полезность, востребованность — это лучшая реабилитация», — уверена Белехова.

Заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора обратила внимание на то, что рабочие коллективы должны быть готовы к принятию коллег-инвалидов из зоны военной операции: «Нужно понимать, что большинство защитников, демобилизованных, у них физическая инвалидность сопряжена с контузиями, а это изменения психики. В отличие от ПТСР, изменение психики после контузии постоянное». Из-за этого у таких людей могут быть сложности с обучением, обратила внимание Киркора: переобучить человека с высшим образованием и переобучение, например, шахтера — это задачи разного уровня сложности.

«Мотивация к труду — один из очень сложных элементов. У военных идет очень четкое восприятие справедливости. Если мы попробуем с ними провести вариант «давайте вы придете, а мы просто отчитаемся о вашем найме, и вы дома сидите», они этого не примут», — отметила Киркора. Компаниям и корпорациям придется провести работу и перестроить взаимодействие в коллективе, чтобы «включить в структуру героя с опытом нахождения на передовой и в заключении, а зачастую и с опытом употребления разных веществ», предупредила она.

Врач, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева отметила, что пока никто не знает, сколько людей вернется в систему трудовых отношений, но уже необходимо проработать путь, который должен будет пройти каждый инвалидизированный участник военной операции: от оценки здоровья до трудоустройства, обучения или помещения в специальное учреждение.

Еще одна сложность связана с тем, что прошедшие через службу на фронте не хотят возвращаться на свои прежние рабочие места, которые были за ними закреплены, считая, что полученный в зоне боевых действий опыт позволяет им претендовать на руководящие позиции, обратила внимание президент корпоративного благотворительного фонда компании X5 «Выручай» Анна Скоробогатова.

В сентябре 2024 года правительство приняло концепцию повышения занятости людей с инвалидностью. Как сообщили РБК в пресс-службе Минтруда, всего в России насчитывается порядка 11 млн граждан с инвалидностью, из них в трудоспособном возрасте — 4,2 млн человек. Более 1,2 млн граждан с инвалидностью были заняты на конец декабря 2024 года.