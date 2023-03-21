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Власти введут предупреждения о наркотиках в книгах и фильмах

В правительстве одобрили введение предупреждений о наркотиках в книгах и фильмах
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки о необходимости предупреждать о пожизненном наказании за незаконный оборот наркотиков при распространении книг и фильмов.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В понедельник, 20 марта, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесенные МВД законопроекты, вводящие ответственность за пропаганду наркотиков. Соответствующий пакет документов есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве. О том, что пакет поправок был одобрен РБК сообщил источник, знакомый с повесткой заседания. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях и в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

В сопроводительной документации к законопроектам говорится, что они разработаны во исполнение поручений президента Владимира Путина и правительства 2019 года по принятию дополнительных мер для противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ — введения уголовного наказания за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их аналогов с помощью интернета.

Разработчики поправок допускают публичное распространение в СМИ и в Интернете произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, если эти произведения были обнародованы до 1 января 2024 года и при условии, что в них не сказано о способах и методах разработки, изготовления и использования наркотиков, а также нет информации о местах их приобретения, и способах культивирования наркосодержащих растений.

При этом законопроект предусматривает, что после 1 января 2024 года публичное распространение в СМИ и в Интернете, произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках возможно «при условии одновременного сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность в том числе пожизненное лишения свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека».

Также по предложению Минкультуры поправки содержат законодательный запрет выдачи прокатного удостоверения фильмам, который содержат пропаганду оборота и потребления наркотиков.  

Также законодатели предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей 230.3, которая установит ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков с использованием сети «Интернет», совершенную лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние или имеющим судимость за аналогичное преступление. В санкции проектируемой нормы, помимо лишения свободы сроком до двух лет, входит пять альтернативных видов наказаний (штраф, обязательные, исправительные и принудительные работы, а также ограничение свободы).

Также законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 31 и 151 уголовно-процессуального кодекса по части подсудности (мировой судья) и подследственности (следователи МВД).

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В КОАП планируется ввести статью о пропаганде незаконного оборота наркотиков со штрафами. Исключение сделано для статей с освещением деятельности правоохранителей по борьбе с наркотиками, а также для учебной, научной и экспертной деятельности. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что темпы роста преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, подтверждаются сведениями из формы федерального статистического наблюдения «4-ЕГС». В 2018 году по статье 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или распространение наркотиков), совершенных с использованием информационных технологий, было выявлено 18805 преступлений, в 2019 году — 24 677 преступлений (на 31% больше, чем в предыдущий год), в 2020 году — 47060 (на 91% больше). В 2021 году рост продолжился и составил 51444, что на 9% превысило показатель 2020 года.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
правительство законопроект пропаганда наркотиков наркотики кино книги
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