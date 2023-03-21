Власти введут предупреждения о наркотиках в книгах и фильмах

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки о необходимости предупреждать о пожизненном наказании за незаконный оборот наркотиков при распространении книг и фильмов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В понедельник, 20 марта, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесенные МВД законопроекты, вводящие ответственность за пропаганду наркотиков. Соответствующий пакет документов есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве. О том, что пакет поправок был одобрен РБК сообщил источник, знакомый с повесткой заседания. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях и в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

В сопроводительной документации к законопроектам говорится, что они разработаны во исполнение поручений президента Владимира Путина и правительства 2019 года по принятию дополнительных мер для противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ — введения уголовного наказания за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их аналогов с помощью интернета.

Разработчики поправок допускают публичное распространение в СМИ и в Интернете произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, если эти произведения были обнародованы до 1 января 2024 года и при условии, что в них не сказано о способах и методах разработки, изготовления и использования наркотиков, а также нет информации о местах их приобретения, и способах культивирования наркосодержащих растений.

При этом законопроект предусматривает, что после 1 января 2024 года публичное распространение в СМИ и в Интернете, произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках возможно «при условии одновременного сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность в том числе пожизненное лишения свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека».

Также по предложению Минкультуры поправки содержат законодательный запрет выдачи прокатного удостоверения фильмам, который содержат пропаганду оборота и потребления наркотиков.

Также законодатели предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей 230.3, которая установит ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков с использованием сети «Интернет», совершенную лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние или имеющим судимость за аналогичное преступление. В санкции проектируемой нормы, помимо лишения свободы сроком до двух лет, входит пять альтернативных видов наказаний (штраф, обязательные, исправительные и принудительные работы, а также ограничение свободы).

Также законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 31 и 151 уголовно-процессуального кодекса по части подсудности (мировой судья) и подследственности (следователи МВД).

В КОАП планируется ввести статью о пропаганде незаконного оборота наркотиков со штрафами. Исключение сделано для статей с освещением деятельности правоохранителей по борьбе с наркотиками, а также для учебной, научной и экспертной деятельности.