Прокуратура нашла в структуре «Роскосмоса» фиктивную компанию

«РК Активы» должна была заниматься работой с непрофильными активами и недвижимым имуществом «Роскосмоса», однако с 2016 года компания не заключила ни одного контракта. Зарплаты руководству и сотрудникам при этом выплачивались

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Лефортовская межрайонная прокуратура в ходе проверок в «Роскосмосе» обнаружила в его структуре фиктивную компанию, которая должна была заниматься работой с непрофильными активами и недвижимым имуществом космической госкорпорации. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в центральном аппарате МВД.

По их информации, речь идет об акционерном обществе «РК Активы». Она была учреждена 25 марта 2016 года. Согласно учредительным документам, компания должна была располагаться по адресу: Москва, улица Авиамоторная, д.55. Однако по факту такой организации на этом месте никогда не было.

С момента создания АО руководителям и работникам выплачивали зарплату при том, что фактически деятельность компании ничем не подтверждалась. До августа 2018 года не было заключено ни одного договора, отметили источники.

В совет директоров вошли Антон Жиганов (работал исполнительным директором по коммерциализации и развитию бизнеса «Роскосмоса»), Олег Лобанов (в 2017 году был советником гендиректора корпорации), Максим Петров, Дмитрий Пшенников (работал директором департамента управления делами «Роскосмоса») и Андрей Чеботок (работал директором департамента имущественных отношений «Роскосмоса»). Гендиректором фиктивной фирмы назначили Максима Петрова, который до этого момента занимал должность заместителя гендиректора «Роскосмоса» по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам.

На вопрос, какие должности в настоящее время занимают в «Роскосмосе» эти люди, пресс-секретарь госкорпорации Михаил Фадеев заявил РБК, что они больше не работают в структуре «Роскосмоса».