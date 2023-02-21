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На Украине объявили о переносе «нулевого километра» из Москвы в Киев

«Украинские железные дороги» перенесли «нулевой километр» из Москвы в Киев
Украинская железнодорожная компания объявила о начале трехлетней программы по «дерусификации и украинизации». Кроме основания своего «нулевого километра» планируется еще множество нововведений, связанных с языком
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

«Укрзализныця» объявила о начале программы «дерусификации и украинизации объектов железнодорожного транспорта», а первым шагом стал перенос точки отсчета: теперь украинский нулевой километр будет находиться не в Москве, а на главном столичном вокзале Киев-Пассажирский.

Об этом сообщил председатель правления компании Александр Камышин. Программа «Железная украинизация» рассчитана на 2023–2025 годы, для ее продвижения создали специальную страницу в Сети.

«Начинаем с нуля. Ранее мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было указано 856/857 км. Почему? Потому что около сотни лет мы имели расчет нулевого километра от России. Кончаем с этим. Отныне нулевой километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале», — сказал он.

Камышин также представил уже установленную символическую нулевую отметку на первой платформе Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский и сообщил, что в течение ближайших трех лет все километровые знаки на железной дороге будут заменены на современные светоотражающие.

На Украине объявили о переносе «нулевого километра» из Москвы в Киев

Железнодорожники поменяют также названия дорог, таких как Южная и Юго-Западная, оставшиеся со времен Советского Союза. Будут заменены сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций и полустанков, напоминающие о России или СССР. 

Украинские железнодорожники также откажутся от дублирования надписей на вагонах на русском языке, что было обязательным по соглашению стран СНГ, из которого Украина вышла.

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Надписи на железнодорожных билетах будут дублироваться не на русском, а на английском языке.

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«Укрзализныця» железная дорога
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