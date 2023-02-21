На Украине объявили о переносе «нулевого километра» из Москвы в Киев

Украинская железнодорожная компания объявила о начале трехлетней программы по «дерусификации и украинизации». Кроме основания своего «нулевого километра» планируется еще множество нововведений, связанных с языком

Фото: Pierre Crom / Getty Images

«Укрзализныця» объявила о начале программы «дерусификации и украинизации объектов железнодорожного транспорта», а первым шагом стал перенос точки отсчета: теперь украинский нулевой километр будет находиться не в Москве, а на главном столичном вокзале Киев-Пассажирский.

Об этом сообщил председатель правления компании Александр Камышин. Программа «Железная украинизация» рассчитана на 2023–2025 годы, для ее продвижения создали специальную страницу в Сети.

«Начинаем с нуля. Ранее мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было указано 856/857 км. Почему? Потому что около сотни лет мы имели расчет нулевого километра от России. Кончаем с этим. Отныне нулевой километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале», — сказал он.

Камышин также представил уже установленную символическую нулевую отметку на первой платформе Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский и сообщил, что в течение ближайших трех лет все километровые знаки на железной дороге будут заменены на современные светоотражающие.

Железнодорожники поменяют также названия дорог, таких как Южная и Юго-Западная, оставшиеся со времен Советского Союза. Будут заменены сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций и полустанков, напоминающие о России или СССР.

Украинские железнодорожники также откажутся от дублирования надписей на вагонах на русском языке, что было обязательным по соглашению стран СНГ, из которого Украина вышла.

Надписи на железнодорожных билетах будут дублироваться не на русском, а на английском языке.