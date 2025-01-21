 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко рассказал о попытках создать в Литве «Беларусь 2»

Лукашенко считает, что белорусские националисты могут создать в Литве и Польше анклав, вторую Белоруссию. Сам он и раньше намекал на историческую принадлежность части территорий этих стран белорусскому народу
Фото: Beata Zawrze / ZUMA / ТАСС
Фото: Beata Zawrze / ZUMA / ТАСС

Часть уехавших за рубеж белорусских националистов заявляют претензии на территории Польши и Литвы, рассчитывая создать там альтернативную Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко.

«В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс — это территория Беларуси. Вильно. Действительно белорусский край. Я говорю: ничего, подождите, скоро на Белосточчине и в прилегающих районах Польши, наши где сидят, тоже скажут, что это — белорусские... И уже литовцы не знают, что с ними делать. У них уже мозги набекрень. Они уже готовы литовскую часть территории прихватить и присоединить или создать там анклав какой-то и назвать «Беларусь 2» или еще [как-то]. И там уже создать свое марионеточное правительство», — цитирует его слова БелТА.

До 1915 года Вильнус (тогда Вильна) входил в состав Российской империи, однако в ходе Первой мировой войны его оккупировали немецкие войска. Спустя семь лет — в 1922 году — город вошел в состав польского государства, после чего его заняли в 1939 году советские войска, передавшие город Литве. Спустя год, в 1940 году, Литва вошла в Советский Союз и стала Литовской ССР. Во время польского похода Красная армия также заняла город Белосток, который передала Белоруссии. Однако после освобождения Польши от немецких войск в 1944 году СССР передал город обратно Варшаве.

При этом Лукашенко назвал «молодцами» украинские власти, которые, по его словам, таких попыток не допускают. «В Украине там боевики наши есть. Украинцы — они молодцы, близко к границе наших не подпускают, которые готовы захватить там какой-то район. Ребята, говорят, нам проблемы с Беларусью не надо. А вот в Польше и Литве — им неймется», — сказал он.

Лукашенко прежде и сам называл Вильнюс и польский город Белосток белорусской землей, однако подчеркивал, что территориальных претензий к соседям не имеет. «Соседи нам даны от Бога, как и любому другому государству», — подчеркивал президент Белоруссии.

Читайте РБК в Telegram.

Нетаньяху объявил о начале «масштабной операции по искоренению терроризма»

Отец баскетболиста Тимма назвал его самоубийство подстроенным

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста

ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

В Москве перевели постановку на воинский учет в электронный вид

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Тренера клуба МХЛ отстранили за массовую драку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белоруссия Вильнюс Польша
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах в Белоруссии
Политика
Лукашенко призвал построить в Белоруссии вторую АЭС
Экономика
Совбез Белоруссии обвинил Запад в попытке захвата радикалами приграничья
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 103,29 (-1,76) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 99,93 (-2,03) Инвестиции, 18:01
Фицо назвал главный вопрос переговоров по УкраинеПолитика, 19:35
Фильм «Анора» с Юрой Борисовым убрали из онлайн-кинотеатров до 17 февраляОбщество, 19:33
Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратомОбщество, 19:30
Винный подарок для первой ракетки мира вызвал скандал в ИталииВино, 19:26
Форвард сборной Латвии дебютирует в НХЛ в 29 летСпорт, 19:25
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:15
Чиновница из администрации Курской области ответила на критику ХинштейнаПолитика, 19:12
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Зенит» сыграл вничью со сборной Иордании в товарищеском матчеСпорт, 19:05
Напавший на таксиста нижегородец снял видео с извинениямиОбщество, 19:05
Госдолг США 2025: что это и как он угрожает мировой экономикеИнвестиции, 18:56
«Цифра брокер» начнет брать комиссию за ведение счета на всех тарифахИнвестиции, 18:50
Зеленский усомнился в участии Европы в мирных переговорахПолитика, 18:49
Дума одобрила проект о маркировке импортного алкоголя в РоссииВино, 18:48
Хинштейн заявил о трудностях с вывозом тел из села Русское ПоречноеПолитика, 18:46