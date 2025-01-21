Лукашенко рассказал о попытках создать в Литве «Беларусь 2»

Лукашенко считает, что белорусские националисты могут создать в Литве и Польше анклав, вторую Белоруссию. Сам он и раньше намекал на историческую принадлежность части территорий этих стран белорусскому народу

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Часть уехавших за рубеж белорусских националистов заявляют претензии на территории Польши и Литвы, рассчитывая создать там альтернативную Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко.

«В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс — это территория Беларуси. Вильно. Действительно белорусский край. Я говорю: ничего, подождите, скоро на Белосточчине и в прилегающих районах Польши, наши где сидят, тоже скажут, что это — белорусские... И уже литовцы не знают, что с ними делать. У них уже мозги набекрень. Они уже готовы литовскую часть территории прихватить и присоединить или создать там анклав какой-то и назвать «Беларусь 2» или еще [как-то]. И там уже создать свое марионеточное правительство», — цитирует его слова БелТА.

До 1915 года Вильнус (тогда Вильна) входил в состав Российской империи, однако в ходе Первой мировой войны его оккупировали немецкие войска. Спустя семь лет — в 1922 году — город вошел в состав польского государства, после чего его заняли в 1939 году советские войска, передавшие город Литве. Спустя год, в 1940 году, Литва вошла в Советский Союз и стала Литовской ССР. Во время польского похода Красная армия также заняла город Белосток, который передала Белоруссии. Однако после освобождения Польши от немецких войск в 1944 году СССР передал город обратно Варшаве.

При этом Лукашенко назвал «молодцами» украинские власти, которые, по его словам, таких попыток не допускают. «В Украине там боевики наши есть. Украинцы — они молодцы, близко к границе наших не подпускают, которые готовы захватить там какой-то район. Ребята, говорят, нам проблемы с Беларусью не надо. А вот в Польше и Литве — им неймется», — сказал он.

Лукашенко прежде и сам называл Вильнюс и польский город Белосток белорусской землей, однако подчеркивал, что территориальных претензий к соседям не имеет. «Соседи нам даны от Бога, как и любому другому государству», — подчеркивал президент Белоруссии.